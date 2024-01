The Last of Us (TV-Serie): Kaitlyn Dever wird Abby in der zweiten Staffel spielen

The Last of Us: Kaitlyn Denver wird zu Abby





Die Dreharbeiten zurvonhaben noch nicht begonnen, aber immerhin gibt es jetzt trotzdem Neuigkeiten: Für die Fortsetzung haben Naughty Dog und HBO endlich ihregefunden.Gerüchte, wer in der zweiten Staffel in die Rolle von Abby schlüpft, hat es in der Vergangenheit zahlreiche gegeben. Unter anderem wurde auch Florence Pugh (Black Widow, Oppenheimer) gehandelt, jetzt wurde es jedoch die Schauspielerin, die sichbeworben hatte.Wie Naughty Dog und HBO Max via Twitter bekanntgeben, wirdin The Last of Us Season 2 Abby spielen. Die 27-Jährige ist bekannt für ihre Rolle in der Netflix-Serie, für die sie auch eine Nominierung bei den Golden Globe Awards erhalten hat, sowie in. 2022 wurde sie für ihre Darstellung in der Serieerneut für die Golden Globe Awards in der Kategorie Beste Nebendarstellerin nominiert.Für The Last of Us sprach Denver derweil auch vor und wollte eigentlich die Rolle der Ellie, die allerdings späterbekommen hat. Nun schafft es Denver doch noch in den Cast der erfolgreichen Videospieladaption, nur eben als Abby statt als Ellie. Auf Twitter freut sich Neil Druckmann, der Co-Studio-Head von Naughty Dog und Produzent der The Last of Us-Serie, bereits über den Neuzugang.Wann diebeginnen, ist derweil noch nicht ganz festgelegt. Aufgrund des im letzten Jahr ausgetragenen Schauspielerstreiks hat sich der Startschuss immer weiter verzögert, soll aber nun im Frühjahr erfolgen. Bis dahin könnt ihr euch ja immerhin mit dem schon