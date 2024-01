The Last of Us (TV-Serie): Schauspieler für Jesse und Dina sind gefunden

The Last of Us: Das sind beiden neuen Schauspieler





Nachdem kürzlich erst die Schauspielerin von Abby in dervonvorgestellt wurde, folgt jetzt die Besetzung von zwei weiteren wichtigen Rollen:, die Ellie mal mehr und mal weniger auf ihren von Rache getriebenen Feldzug begleiten.Dina und Jesse sind Mitglieder und Bewohner von Jackson, der kleinen Gemeinschaft, in der Ellie und Joel am Ende des ersten Teils ihren Platz finden. Über die Jahre entwickelte sich zwischen Dina, Jesse und Ellie eine enge Freundschaft, die jedoch im Laufe der Geschichte des zweiten Teils mitunter sehr auf die Probe gestellt wird. Ob dies auch in der Serie so ablaufen wird, bleibt natürlich abzuwarten, aber immerhin sind nun die, die in die Rolle von Dina und Jesse schlüpfen.Wie HBO, der US-Sender, für den die The Last of Us-Serie produziert wird, bekannt gibt, wird niemand geringeres alsin die Rolle von Jesse schlüpfen. Der 32-jährige Amerikaner ist noch gar nicht so lange im Film- und Serienbusiness unterwegs, konnte sich aber 2023 in der Netflix-Serie Beef auszeichnen. Für seine Darstellung als Paul Cho wurde er sogar für einen Emmy nominiert.In The Last of Us Season 2 wird er nun Jesse spielen, den langjährigen festen Freund von Dina. Die Rolle der letztgenannten Jackson-Bewohnerin übernimmt derweil, die zuvor im 2019 veröffentlichten Live-Action-Film von Dora the Explorer zu sehen war. Dort war sie die titelgebende Protagonistin. Eine Nähe zu Videospielen ist bei ihr darüber hinaus gegeben: In, einen Film zur Square-Enix-Reihe, hat sie den Charakter Ava im Englischen gesprochen.Merced und Mazino erweitern den Cast von. Wann mit dender erfolgreichen Spieleadaption begonnen wird, ist derweil noch nicht offiziell bekannt. Allerdings dürfte der Startschuss in nicht mehr allzu ferner Zukunft liegen.