The Last of Us (TV-Serie): Catherine O'Hara schließt sich dem Cast für Staffel 2 an

The Last of Us-Serie: Catherine O’Hara ist in Staffel 2 an Bord – nur in welcher Rolle ist noch nicht ganz klar

Nachdem in den vergangenen Wochen immer mehr über die Schauspieler, die in die Haut der Figuren dervon HBOsschlüpfen sollen, bekannt wurde, schließt sich nun ein weiteres bekanntes Gesicht deman.– vielen vermutlich eher bekannt aus ihrer Rolle in, wo sie als Mutter des ausgebufften Hauptprotagonisten zu sehen war – wird in der heißersehnten Season 2 der Serienadaption von Naughty Dogs postapokalyptischer Action-Adventure-Reihe eine Rolle übernehmen.Erst vor gar nicht allzu langer Zeit erfuhren wir bereits ein paarder Darsteller, die sich mit der zweiten Staffel der The Last of Us-Serie dem dynamischen Duo bestehend aus Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) anschließen werden.sind mittlerweile auch. Mit Catherine O'Hara folgt nun ein weiteres bekanntes Gesicht Hollywoods.Zunächst rankten sich noch einigeum den Neuzugang, ehe HBO Max über einen Twitter-Post kurzerhand bestätigte, dass O'Hara tatsächlich mit von der Partie sein soll. Welche Rolle sie dabei letzten Endes aber übernimmt, bleibt bislang allenfalls Spekulation. Über die sozialen Netzwerke aufmerksame Beobachter natürlich schon jetzt erste Vermutungen an. Darüber hinaus gibt es aber Berichten zufolge ebenso, in dem 69-Jährige an der The Last of Us-Serie mitwirken soll.So soll es sich bei ihrer Rolle um einenmit dem Namenhandeln, der in gleichder zweiten Staffel auftreten wird. Eine genauere Beschreibung ihrer Rolle liegt nicht vor, Twitter-Nutzer haben hinter dem ominösen Charakter allerdings ein paar konkretere Vorstellungen. So ist beispielsweiseim Gespräch – eine Figur, die in der Videospielvorlage nicht zu sehen war. Andere Fans vermuten O'Hara wiederum im Gewand der, welche noch vor der eigentlichen Handlung im Spiel verstirbt.Dass ein brandneuer Charakter mit der Serienumsetzung die Bühne betritt, ist dabei: Schon in Staffel 1 griffen die Produzenten Craig Mazin und Schöpfer Neil Druckmann auf eine solche Vorgehensweise zurück, um der Story mit Kathleen etwas mehr Tiefe zu verleihen und mögliche Lücken zu umgehen. Diesollen in Kürze beginnen und auch,, wissen wir mittlerweile.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer