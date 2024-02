The Last of Us (TV-Serie): Dina-Darstellerin Isabela Merced spricht über ihre Videospielsucht

The Last of Us-Star Isabela Merced: "Ich habe mir selbst gesagt, ich werde mir keine PS5 kaufen"

In den vergangenen Wochen wurden immer mehr frische Informationen zur zvon HBOsan die Oberfläche gespült. Die jüngste von ihnen dürfte allerdings nicht weniger überraschen.So spricht einer der Stars der zweiten Season nun ganz offen über seine, die sogar als „ungesunde Besessenheit“ verteufelt wird.In einem Gespräch mit The Hollywood Reporter verrät, die sich dem Cast der zweiten Staffel jüngst anschloss, dass jede Nachtvon Videospielen bestimmt war, als sie sich noch in einer Beziehung mit ihrem jetzigen Ex-Freund befand. "Ich habe also eine sehr ungesunde Obsession für Videospiele und ich habe mir gesagt, dass ich mir keine PS5 kaufen werde", gesteht sie selbst.Als Merced jedoch der, dass sie die Rolle derin Season 2 der The Last of Us-Serie übernehmen soll, ereilte, rief sie umgehend einen Freund an, der bereits in Besitz von Sonys Spielekonsole war und spieltein nur wenigen Tagen durch. "Ich hatte die Serie bereits gesehen, also bin ich zu meinem Freund gefahren und habe alles an einem Wochenende auf der PS5 gespielt", führt Merced weiter aus."Es war unglaublich. Ich habe 25 Stunden durchgespielt. Es war wild, aber es hat so viel Spaß gemacht. Das zweite Spiel hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe das erste Spiel noch nicht gespielt. Nur das zweite.", so die 22-Jährige. Merced ist nur eine von, die wir in Staffel 2 zu sehen bekommen. Neben ihr, Young Mazino (Jesse) und(in einer noch unbekannten Rolle) in die Haut der The Last of Us-Charaktere.dürften in den kommenden Wochen folgen.Im Februar sollen die Dreharbeiten zur zweiten Season der HBO-Serie begonnen haben undverraten wir euch bereits jetztbringen konnten. Und auch,, wissen wir mittlerweile ganz sicher.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer