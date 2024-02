The Last of Us (TV-Serie): Dreharbeiten gehen laut Hauptdarsteller Pedro Pascal "fantastisch voran"

The Last of Us-Serie: Arbeiten an der 2. Staffel gehen „fantastisch voran“

Das Remaster des zweiten Teils erschien erst vor einem guten Monat, die Arbeiten an der zweiten Staffel sind in vollem Gange: Fans vonkönnen sich über fehlendes Futter, wenn auch zu bekannten Geschichten, nicht beschweren.Gerade der Serie gelang es, ein breiteres Publikum zu erreichen, das mit Videospielen möglicherweise nicht so viel am Hut hat – wobei auch Liebhaber der Spiele größtenteils eine gute Zeit mit derhatten. Entsprechend heiß erwartet wird die zweite Staffel, zu der jüngst diebegonnen haben; undgibt bereitwillig ein, wie gut es läuft.Als einer der Gewinner bei denfür die Kategorie Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie konnte Pedro Pascal nicht nur einen Preis für seine Rolle als Joel in der The Last of Us-Serie abräumen, sondern wurde vom Filmmagazin Deadline auch direkt bezüglich der zweiten Staffel ausgefragt. Natürlich wollte man als erstes wissen,„Die Dreharbeiten gehen fantastisch voran. Diese Konzentration und diese Hingabe von allen in der zweiten Staffel sind wirklich beeindruckend“, heißt es von Pascal.Ähnlich dankbare Worte hat der Schauspieler auch für seine, die die Rolle von Ellie spielt, sowie für, Executive Producer und Co-Schöpfer der Serie, übrig: „Ich habe diese Art von Führung und Leitung so noch nicht erlebt. […] Es ist unglaublich, wieder zuhause und kreativ zu sein und alle, unsere gesamte Crew, arbeiten härter als ich es mir vorstellen könnte, sogar härter als in unserer ersten Staffel, was so gut wie unmöglich ist. Es ist ziemlich inspirierend und unglaublich und dafür sind sie verantwortlich.“Auch wenn die Dreharbeiten offenbar gut voranschreiten, ist aktuell unklar, wann genau mit einemvon derzu rechnen ist. Neuigkeiten gibt es dennoch, zuletzt vor allem bezüglich der Besetzung: So sollübernehmen, während noch nicht enthüllt wurde, wen dieverkörpern wird.haben wir auch für euch zusammengefasst.