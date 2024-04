The Last of Us-Serie: Zwischen Bella Ramsey und Isabela Merced stimmte die Chemie von Anfang an

Während wir nach wie vor gespannt auf den Start derwarten und nach jedem noch so kleinen Infohappen lechzen, plaudern die Darsteller der Serienadaption munter aus dem Nähkästchen.So nun auch Dora the Explorer- und Madame Web-Starwird. Sie verriet, mit wem es am Set der Erfolgsserie direkt gefunkt hat und was sie von der populären Videospielvorlage hält.Im Rahmen eines Gesprächs mit Collider , in dem es natürlich um die The Last of Us-Serie ging, stand die für die zweite Staffel angeheuerte Schauspielerin nun Rede und Antwort. So sprach sie über ihren Respekt für die, wie es überhaupt dazu kam, dass sie an der HBO-Adaption mitwirkt und ihrsowie ihre Verbindung zu Showrunnerund Naughty DogsSo erklärte Merced, dass sie The Last of Us: Part 2 – welches die Grundlage für die zweite Staffel der TV-Serie darstellt –, bis man sie in den offiziellen Cast berief. Dennoch sei es „eine tolle Erfahrung“ gewesen, denn das Spiel sei „so gut gemacht“ und trotz der eher traurigen und gewalttätigen Geschichte einegewesen. „Ich betrachte alles, was meinen Puls in die Höhe treibt, als eine lustige Erfahrung, also habe ich es genossen. Großartige Arbeit von Neil Druckmann“, stellt die 22-Jährige noch einmal klar heraus.Auch,, verriet Merced. So habe sie erst gar nicht gewusst, in wessen Haut sie schlüpfen solle, ehe sie sich mit Mazin und Druckmann traf. Und selbst als es feststand, dass sie die Rolle bekommt, lief nicht alles glatt – immerhin hielt halb Hollywood zur selben Zeit diein die Luft. „Aber die Verbindung mit Craig und Neil war einfach umwerfend. Übrigens haben Craig und ich eine Menge Dinge gemeinsam. Unsere Gehirne arbeiten schneller als unsere Münder und dasan ihm. Er ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsgurus, wenn es um das Leben geht“, so die warmen Worte in Richtung ihrer Set-Kollegen.Doch vor allemhabe Merced besonders ins Herz geschlossen, die Chemie zwischen den beiden jungen Schauspielerinnen stimmte „vom ersten Tag an“, wie sie obendrein verrät. „Es gibt keine Arbeit, die man erledigen muss. Ich respektiere Bella wirklich.. Ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein“. Bereits vor einigen Wochen. Joel-Darsteller Pedro Pascal verriet hingegen,Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer