The Last of Us-Serie: Erste Set-Fotos der zweiten Staffel zeigen, wie Dina aussehen wird





Ellie and Dina on set of The Last of Us HBO Season 2 💙 pic.twitter.com/XNsBPzdguK



— DomTheBomb (@DomTheBombYT) May 12, 2024

Dievon HBOsist bereits in Arbeit, doch wirklich viel frisches Futter in Form von ein paar Teasern oder ähnlichem Material hat man uns bislang noch nicht serviert. Nun sind allerdings ein paar spannendeaufgetaucht.Natürlich war es nur eine Frage der Zeit, ehe die eine oder anderedie Runde macht, immerhinsowie weiteren jüngeren Produktionen der Fall. Mit den Fotos der zweiten Last of Us-Staffel spendiert man uns aber nun einenNicht nur Serien- sondern vor allem auch Fans der Videospielreihe aus dem Hause Naughty Dog dürfte interessieren, wie gut HBO dievon The Last of Us – um den sich die zweite Staffel der Serie immerhin drehen soll – gelungen ist. Selbstredend stehen dabei auch immer wieder die Darsteller der einzelnen Charaktere im Fokus – und ernsten wie im Fall vonschlüpft, dafür oft. Im Folgenden beziehen wir uns teilweise auf, wollt ihr also nichtwerden, solltet ihr hier aufhören zu lesen.Eine derder zweiten Staffel der The Last of Us-Serie ist zweifelsohne die Rolle der, die vom aufstrebenden Hollywood-Sternchenübernommen wird. Sie bandelt mit Ellie, die auch weiterhin von Bella Ramsey verkörpert wird, an und begleitet sie in The Last of Us Part 2 nach Seattle, um sie bei ihrer persönlichengegen einezu unterstützen. Auf den Fotos sieht man nun Dina und fast schon selbstredend auch Ellie, wie sie sich in Seattle zu befinden scheinen:Schon kurz zuvor sickerten einige taufrische Aufnahmen vom Set der The Last of Us-Serie durch. Auf diesen war eine derder zweiten Staffel zu sehen – aufgenommen in Downtown Vancouver. Wer die Videospielvorlage gespielt hat, dürfte den einschlägigen Ort auf den ersten Blick wiedererkennen:Über Reddit teilte ein Nutzer weitere Shots vom Set, auf denen man Bella Ramsey und Isabela Merced zusammen auf, Shimmer, sitzen:Bei all dem bisherigen, welches wir über die sozialen Netzwerke zu sehen kriegen, dürfte es wohl nur eine Frage der Zeit sein, ehe wir weitere neue Aufnahmen vom HBO-Set zu Gesicht bekommen. Darüber, wie viel es vom zweiten Spiel tatsächlich in die nächste Serienstaffel schafft, ist aber noch weniger bekannt. Vorstellbar ist auch, dass man die Serie, sondern einer dritten Staffel abschließt. Einemanlaufen.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer