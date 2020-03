Realpolitiks 2: Fortsetzung des globalen Strategiespiels angekündigt

Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC)

1C Entertainment und Jujubee haben das Echtzeit-Strategiespiel Realpolitiks 2 angekündigt, das im Herbst 2020 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man den Realpolitiks -Nachfolger bereits seiner Wunschliste hinzufügen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Führen Sie Ihr Volk in Realpolitiks 2 zu Ruhm und Ehre und schlagen Sie in diesem Echtzeitstrategiespiel, in dem Sie mit einer beliebigen aktuellen Nation nach weltweiter Dominanz greifen können, ein neues Kapitel in der Geschichte auf. Sichern Sie sich eine Vormachtstellung, während Sie die Wirtschaft Ihrer Nation ankurbeln, Armeen befehligen, auf Diplomatie und Spionage setzen und sich um weltweite Bedrohungen wie Terrorismus, Pandemien, Hunger und mehr kümmern.Realpolitiks 2 hat ein komplett neues Wirtschaftssystem, das Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Nation bietet als jemals zuvor. Errichten Sie neue Gebäude, geben Sie Handelsrichtlinien vor und nutzen Sie die Spezialfähigkeiten Ihrer Berater, um das Leben Ihrer Bürger zu verbessern oder zu verschlechtern. Doch Vorsicht: Wenn Sie von einer Demokratie zu schnell zu einem totalitären System übergehen, könnte es zu einer Rebellion kommen.Ziehen Sie mit Ihren Einheiten in einem komplett neuen Kampfsystem in die Schlacht, das Ihnen die absolute Kontrolle über jedes Schlachtfeld verleiht. Befehligen Sie Ihre Einheiten und entwickeln Sie die Fähigkeiten Ihres Generals weiter, um Zugriff auf neue taktische Möglichkeiten an Land, zu Wasser und in der Luft zu erhalten. Planen Sie Ihre Kriegsstrategie mit Bedacht und berücksichtigen Sie dabei das Wetter, das Terrain, die Einheitenformation, die Ausrüstung und vieles mehr, um klare Siege zu feiern.Die Diplomatie wurde durch neue Handlungen wie Nichtangriffs- und Verteidigungspakte, Zugang zum Militär, Handelsabkommen und fortgeschrittene Friedensverhandlungen erweitert. Das Spionagesystem ist jetzt noch tiefgreifender und bietet jede Menge Möglichkeiten: Erhöhen Sie die Stufen Ihrer Spione und entwickeln Sie Ihre hinterlistigen Fähigkeiten weiter, um in den feindlichen Rängen noch mehr Chaos zu stiften oder ihr eigenes Volk zu täuschen. Wählen Sie Ihre Herangehensweise und beherrschen Sie die Welt."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer