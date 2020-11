Realpolitiks 2: Fortsetzung des globalen Strategiespiels startet in den Early Access

Beherrschen Sie die Welt: Wählen Sie aus 208 aktuellen Ländern (inklusive Sealand und Kiribati) und besiegen Sie Ihre Feinde. Passen Sie Ihre Strategie daran an, ob Sie eine Supermacht oder eine kleine unabhängige Nation sind.

Neue modern Kriegsführung: Das brandneue Kampfsystem gibt Ihnen auf dem Schlachtfeld die volle Kontrolle über Ihre Einheiten, während Sie gleichzeitig strategische Vorteile wie das Wetter, das Terrain, die Ausrüstung und andere Faktoren berücksichtigen können. Außerdem können Sie dank des neuen Seekampfsystems wichtige Provinzen einnehmen - wer die Meere kontrolliert, kontrolliert die Welt!

Erweitertes Verwaltungssystem: Erschaffen Sie ein kommunistisches Utopia, eine freie Marktnation oder werden Sie zu einem Tyrannen, der jeden Schritt seiner Bürger überwacht. Sie können aus über 700 Projekten und Technologien wählen und selbst entscheiden, wie Sie zum größten Staatsoberhaupt aller Zeiten werden wollen.

Verbessertes Diplomatiesystem: Nehmen Sie an Verhandlungen teil, um neue Handelsrouten aufzubauen oder Zugriff auf das Militär von benachbarten Regionen zu erhalten. Die komplett überarbeitete KI und die neuen Gunst- und Investmentsysteme, die es Ihnen ermöglichen, andere Länder zu beeinflussen, machen die Diplomatie einmal mehr zu einem wichtigen Werkzeug - was auch daran liegt, dass die anderen Staatsoberhäupter zähe Verhandler sind.

Erweitertes Spionagesystem: Führen Sie mit Ihren Spionen im Geheimen Handlungen durch und stehlen Sie neue Technologien, um Ihre militärische Macht zu vergrößern und neue Massenvernichtungswaffen zu entwickeln. Dominieren Sie Ihre Feinde aus den Schatten heraus.

Neue und unvorhersehbare Ereignisse: Über 1 000 neue Ereignisse: von kleinen örtlichen Problemen bis hin zu Meteoriten, die die ganze Welt bedrohen. Behalten Sie die Veränderungen in der Welt stets im Auge, da jeder Durchgang des Spiels anders verlaufen wird. Jede der 3 verfügbaren Kampagnen wartet mit eigenen unvorhersehbaren Ereignissen auf, mit denen Sie fertigwerden müssen.

Wachstum durch Infrastruktur: Die Gebäude sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Kampagne, das Sie durch sie mehr Einheiten rekrutieren, Spione und Generäle schneller ausbilden, Raketenangriffe abwehren oder die Versorgung Ihrer Armeen verbessern können.

Mod-Unterstützung: Greifen Sie auf eine Fülle an Werkzeugen zurück, um Ihre eigenen Kampagnen, Szenarien, Einheiten und Nationen zu erstellen. Unser Strategiespiel kann zu Ihrem brandneuen Strategiespiel werden.

Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC) Screenshot - Realpolitiks 2 (PC)

Am 18. November 2020 haben 1C Entertainment und Jujubee das Echtzeit-Strategiespiel Realpolitiks 2 ab 21,24€ bei kaufen ) im Early Access für PC veröffentlicht , wo es bis Anfang 2021 den letzten Schliff erhalten soll. Auf Steam und GOG wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (22,49 Euro statt 24,99 Euro). Zur finalen Veröffentlichung soll der Preis weiter angehoben werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 71 Prozent von 35 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Führen Sie Ihr Volk in Realpolitiks II zu Ruhm und Ehre und schlagen Sie in diesem Echtzeitstrategiespiel, in dem Sie mit einer beliebigen aktuellen Nation nach weltweiter Dominanz greifen können, ein neues Kapitel in der Geschichte auf. Sichern Sie sich eine Vormachtstellung, während Sie die Wirtschaft Ihrer Nation ankurbeln, Armeen befehligen, auf Diplomatie und Spionage setzen und sich um weltweite Bedrohungen wie Terrorismus, Pandemien, Hunger und mehr kümmern.Realpolitiks II hat ein komplett neues Wirtschaftssystem, das Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Nation bietet als jemals zuvor. Errichten Sie neue Gebäude, geben Sie Handelsrichtlinien vor und nutzen Sie die Spezialfähigkeiten Ihrer Berater, um das Leben Ihrer Bürger zu verbessern oder zu verschlechtern. Doch Vorsicht: Wenn Sie von einer Demokratie zu schnell zu einem totalitären System übergehen, könnte es zu einer Rebellion kommen.Ziehen Sie mit Ihren Einheiten in einem komplett neuen Kampfsystem in die Schlacht, das Ihnen die absolute Kontrolle über jedes Schlachtfeld verleiht. Befehligen Sie Ihre Einheiten und entwickeln Sie die Fähigkeiten Ihres Generals weiter, um Zugriff auf neue taktische Möglichkeiten an Land, zu Wasser und in der Luft zu erhalten. Planen Sie Ihre Kriegsstrategie mit Bedacht und berücksichtigen Sie dabei das Wetter, das Terrain, die Einheitenformation, die Ausrüstung und vieles mehr, um klare Siege zu feiern.Die Diplomatie wurde durch neue Handlungen wie Nichtangriffs- und Verteidigungspakte, Zugang zum Militär, Handelsabkommen und fortgeschrittene Friedensverhandlungen erweitert. Das Spionagesystem ist jetzt noch tiefgreifender und bietet jede Menge Möglichkeiten: Erhöhen Sie die Stufen Ihrer Spione und entwickeln Sie Ihre hinterlistigen Fähigkeiten weiter, um in den feindlichen Rängen noch mehr Chaos zu stiften oder ihr eigenes Volk zu täuschen. Wählen Sie Ihre Herangehensweise und beherrschen Sie die Welt."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer