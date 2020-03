Green: An Orc's Life: Von Reigns inspirierte Kartentaktik über das Leben eines Orks veröffentlicht

Aktualisierung vom 18. März 2020, 09:24 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 6. März 2020, 10:14 Uhr:

Inzwischen hat Isaac Green: An Orc's Life für PC veröffentlicht. Umsetzungen für Android ( Google Play ) und iOS sollen folgen. Auf Steam wird noch bis zum 24. März ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des Strategiespiels gewährt (5,59 Euro statt 6,99 Euro).James K. Isaac ( New Tricks for Old Gods ) wird sein von Reigns inspiriertes und im Comic-Stil präsentiertes Strategiespiel Green: An Orc's Life am 17. März 2020 für PC und kurz darauf auch für Android veröffentlichen. Auf Steam kann der Titel bereits zur Wunschliste hinzugefügt werden.Im Spiel begleitet man einen Ork von der Geburt, über die Kindheit und das Erwachsenenalter bis hin zum Seniorendasein und dem Tod, während man in Tinder-Manier nach rechts oder links wischt, um anstehende Entscheidungen zu treffen. Isaac verspricht jede Menge Quests, Geschichten und Beute, mit der man zum Teil auch seine Charakterattribute verbessern kann. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Trailer