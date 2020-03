Holdfast: Nations At War: Historischer Shooter zur Zeit Napoleons ist feuerbereit

Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC) Screenshot - Holdfast: Nations At War (PC)

Die auf Malta stationierten Anvil Game Studios haben ihren historischen Online-Shooter Holdfast: Nations at War , der zur Zeit der Napoleonischen Kriege spielt, am 5. März 2020 für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 12. März ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,99 Euro statt 19,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 86 Prozent von 6.445 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Holdfast: Nations at War ist ein Online Mehrspieler-Shooter, der sowohl individuelles Können als auch gutes Teamwork belohnt. Werde Teil von historischen Schlachten an Land und zur See, gefochten von den mächtigsten Nationen der großen Napoleonischen Ära. Stürme in die Schlacht mit über 150 Spielern je Server!Kommandiere und operiere historisch-inspirierte Segelschiffe in beeindruckenden Duellen oder in Geschwader-Operationen, bei denen die Kooperation zwischen den Schiffen der Schlüssel zum Erfolg bringt. Der Krieg zur See ist ein einzigartiges Erlebnis und diese Schlachten finden an ausgewählten Küsten in bildschönen Arenas statt. Arbeite zusammen mit Deinen Kameraden, um feindliche Festungen zu stürmen oder unterstütze die Front mit Artilleriefeuer. Halte die Formation in Schlachten auf offenem Feld und führe Deine Männer zum Sieg! Spiele als Kapitän, Matrose, Linieninfanterist und mehr! Jede Klasse hat ihre eigenen Merkmale und spielt eine wichtige Rolle für das Überleben Deines Teams."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer