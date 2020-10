Amnesia: Rebirth: Geschichte und Schauplätze im Trailer

Vor der Veröffentlichung von Amnesia: Rebirth am 20. Oktober 2020 will Frictional Games mit dem folgenden Story- und Umgebungstrailer auf das narrative Horrorspiel einstimmen. Der Horrortrip "durch Trostlosigkeit und Verzweiflung, die die Grenzen menschlicher Belastbarkeit austestet" wird für PC (Epic Games Store, GOG.com und Steam für 24,99 Euro) und PlayStation 4 (PlayStation Store für 28,49 Euro) erscheinen. Ein Test ist ebenfalls geplant.Letztes aktuelles Video: Story Environments Trailer Produktbeschreibung : "In Amnesia: Rebirth bist du Tasi Trianon, die tief in der Wüste Algeriens aufwacht. Einige Tage sind vergangen. Wo warst du? Was hast du gemacht? Wo sind die anderen? Verfolge deine Reise zurück und füge die Scherben deiner kaputten Vergangenheit zusammen. Das ist die einzige Möglichkeit, den gnadenlosen Schrecken zu überleben, der dich zu verschlingen droht. (...) Die Zeit ist gegen dich. Schlüpfe in Tasis Rolle und führe sie durch ihre tiefsten Ängste und Schmerzen. Während du dich durch eine trostlose Landschaft kämpfst, ringst du auch mit deinen eigenen Hoffnungen, Ängsten und versäumten Chancen. Und trotzdem darfst du nicht aufgeben, denn du weißt: Wenn du versagst, verlierst du alles."