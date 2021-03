Amnesia: Rebirth: Weniger Horror: PC-Update bringt den Story-fokussierten "Adventure Mode"

Für die PC-Version von Amnesia: Rebirth ist der "Adventure Mode" als kostenloses Update veröffentlicht worden (Steam, Epic Games Store, GOG.com). Die PS4-Fassung wird in den kommenden Wochen mit diesem alternativen Spielmodus versorgt.Im "Adventure Mode" wird man sich stärker auf die Geschichte konzentrieren können. Die Horror-Elemente wurden drastisch zurückgefahren. So gibt es im Spiel noch immer Monster, aber sie greifen nicht mehr an. Besonders finstere Schauplätze wurden stark aufgehellt, so dass man die Umgebungen in seinem eigenen Tempo erkunden kann, was die Erkundung erleichtert und einen Teil der beklemmenden Atmosphäre beseitigt. Es gibt auch keine "aktive Angst-Mechanik" mehr, wenn man sich in der Nähe von Monstern oder der Dunkelheit befindet. Dafür haben die Entwickler noch einige Bonus-Rätsel eingebaut.Amnesia: Rebirth wurde im Oktober 2020 veröffentlicht und hat sich bisher über 100.000 Mal verkauft, während SOMA die Eine-Million-Verkäufe-Marke auf dem PC übersprungen hat. Im letzten Post-Mortem-Blog sprachen die Entwickler auch ausführlicher über die Reaktionen auf das Spiel und die Schwangerschaftsaspekte in Rebirth.Letztes aktuelles Video: Adventure Mode