COVID-19: Beliebtheit von Online-Spielen in Italien steigt deutlich im Zuge der Virus-Eindämmungsmaßnahmen

In Italien sind die Internet-Nutzung und die Beliebtheit mancher Online-Spiele in den vergangenen zwei Wochen deutlich angestiegen (Quelle: Bloomberg via Dualshockers ). Da Schulen, Geschäfte und Restaurants geschlossen wurden, um den bisher größten Covid-19-Ausbruch in Europa einzudämmen, sei die Datenmenge, die über das nationale Netzwerk der Telecom Italia SpA läuft, um mehr als zwei Drittel gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Ein großer Teil dieses Anstiegs ist auf Online-Spiele wie Fortnite und Call of Duty: Warzone zurückzuführen. Büro-Programme und Telefonkonferenz-Apps, die für Home-Office-Nutzung nötig wären, würden längst nicht so stark ins Gewicht fallen. Vor allem Fortnite wird explizit von Telecom Italia genannt. Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Co. dürften ebenfalls deutlich häufiger genutzt werden.Am Mittwoch nahmen die Berichte über Verbindungsabbrüche in Italien (aufgrund der Netzüberlastung) zu, aber das Unternehmen will schnell reagiert und das italienische Netz für ein höheres Volumen ausgelegt haben.Auch in Großbritannien will die Vodafone Group die Netzkapazität erhöhen, sofern die Regierung strengere Maßnahmen zur sozialen Distanzierung erlässt. Telia Carrier, der schwedische Betreiber eines der größten interkontinentalen Glasfasernetze betreibt, meinte außerdem, dass der Datenverkehr im Februar um 2,7 Prozent gestiegen sei. Im März 2020 sei ein noch größerer Anstieg zu verzeichnen.