Yes, Your Grace: Der königliche Thron steht auch auf Switch und Xbox One bereit

Am 26. Juni 2020 haben Brave at Night und No More Robots die bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Königreichsimulation Yes, Your Grace auch für Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Im Microsoft Store wird aktuell ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro). Im eShop werden hingegen nur 14,27 Euro statt 16,79 Euro fällig.Im Spiel übernimmt man die Rolle von König Eryk, der über das fiktive mittelalterliche Königreich Davern herrscht, das auf slawischer Folklore basiert. Als Regent muss man sich nicht nur um Familie und Königshaus kümmern, sondern auch Ressourcen verwalten, in Schlachten ziehen, seine Bevölkerung vor Monsterangriffen schützen, Allianzen mit anderen Herrschern schmieden und im Rahmen von Audienzen schwierige Entscheidungen treffen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer