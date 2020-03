Bombergrounds: Battle Royale: Überlebenskampf auf Bomberman-Basis sprengt sich in den Early Access

Screenshot - Bombergrounds: Battle Royale (PC) Screenshot - Bombergrounds: Battle Royale (PC) Screenshot - Bombergrounds: Battle Royale (PC) Screenshot - Bombergrounds: Battle Royale (PC) Screenshot - Bombergrounds: Battle Royale (PC)

Am 6. März 2020 ist Bombergrounds: Battle Royale von Gigantic Duck Games in den Early Access für PC gestartet, wo es voraussichtlich in weniger als einem Jahr fertiggestellt werden soll. Der Free-to-play-Titel kann kostenlos via Steam heruntergeladen werden, wo er bislang "sehr positiv" bewertet wurde (aktuell sind 90 Prozent von 192 Nutzerreviews positiv). Für Android ( Google Play ) und iOS ( App Store ) sind ebenfalls Versionen erhältlich.Bombergrounds: Battle Royale bietet klassische Arcade-Action in Bomberman -Manier, bei der bis zu 25 Spieler auf immer kleiner werdenden Spielfeldern Blöcke sprengen, Power-Ups einsammeln und Mitbewerber eliminieren, um am Ende als Letzter und damit als Sieger übrig zu bleiben. Per Baseballschläger lassen sich platzierte Bomben auch herumschleudern sowie Konkurrenten vorübergehend betäuben. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer