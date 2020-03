Polygon: Teambasierter Ego-Shooter eröffnet das Early-Access-Feuer

Screenshot - Polygon (PC) Screenshot - Polygon (PC) Screenshot - Polygon (PC) Screenshot - Polygon (PC) Screenshot - Polygon (PC) Screenshot - Polygon (PC) Screenshot - Polygon (PC) Screenshot - Polygon (PC) Screenshot - Polygon (PC) Screenshot - Polygon (PC)

Das Redaster Studio ( Peekaboo ) hat seinen auf der Unreal-Engine basierenden Mehrspieler-Shooter Polygon am 6. März 2020 im Early Access für PC veröffentlicht, wo er voraussichtlich bis Mitte 2021 fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 13. März ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,17 Euro statt 10,79 Euro). Allerdings wollen die Macher den Shooter in Kürze kostenlos anbieten, da die aktuelle Fassung noch nicht die gesetzten Erwartungen erfülle, so die Entwickler In der Spielbeschreibung heißt es etwas holprig: "POLYGON ist ein dynamischer Multiplayer-Team-Ego-Shooter (First-Person-Shooter). Ihnen stehen die Groβkämpfe auf den Maßstabskarten mit dem Einsatz verschiedener Bewaffnung unter Teilnahme bis zu 32 Spielern bevor. Indem Sie Ihr vorhandenes Arsenal und Ihre Fertigkeiten kompetent verwalten, müssen Sie Ihr Team zum Sieg führen." Die bisherigen Nutzerreviews sind jedenfalls "größtenteils positiv" (derzeit sind 78 Prozent von 41 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Trailer