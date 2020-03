Super Bernie World: Bernie Sanders hüpft in Marios Fußstapfen

Screenshot - Super Bernie World (PC) Screenshot - Super Bernie World (PC) Screenshot - Super Bernie World (PC) Screenshot - Super Bernie World (PC) Screenshot - Super Bernie World (PC) Screenshot - Super Bernie World (PC) Screenshot - Super Bernie World (PC)

Am 9. März 2020 haben die aus Emma Maassen Anthony Swinnich und Serena Samborski bestehenden Gamedevs for Bernie zusammen mit Kitsune Games den im 8-Bit-Stil präsentierten 2D-Plattformer Super Bernie World für PC veröffentlicht, mit dem die Entwickler für die US-Präsidentschaftskandidatur von Bernie Sanders werben.Das an den NES-Klassiker Super Mario Bros. angelehnte Jump'n'Run führt durch 12 Bundesstaaten und wartet mit acht Gegnertypen und drei Power-Ups auf. Es kann ungeachtet politischer Gesinnungen kostenlos via Steam oder itch.io heruntergeladen werden bzw. im Browser gerspielt werden. DIe bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 80 Prozent von 127 Reviews positiv). Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer