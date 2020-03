The Horrorscope: Gruselige Psycho-Analyse nimmt den Dienst auf

Screenshot - The Horrorscope (PC) Screenshot - The Horrorscope (PC) Screenshot - The Horrorscope (PC) Screenshot - The Horrorscope (PC) Screenshot - The Horrorscope (PC)

Mit The Horrorscope haben die Randumb Studios am 9. März 2020 ein nach eigenen Angaben "soziales Experiment" für PC veröffentlicht, das man auch als psychologische Simulation mit Horrorelementen bezeichnen könne. Im Spiel geht es ähnlich wie in The Test darum, eine Reihe von Fragen mit "Ja" oder "Nein" zu beantworten, die tiefe Einblicke in die eigene Psyche erlauben sollen.Den bisherigen Probanten scheint's jedenfalls zu gefallen - zumindest sind bislang 90 Prozent der 40 eingereichten Nutzerreviews auf Steam positiv. Außerdem wird auf Valves Download-Portal noch bis zum 16. März ein Launch-Rabatt von 40 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (0,95 Euro statt 1,59 Euro). Auch Bundle-Angebote mit dem "äußerst positiv" bewerteten The Test und anderen Werken der Randumb Studios sind derzeit vergünstigt erhältlich.