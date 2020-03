Devcom 2020: Call for Papers gestartet; erste Konferenz-Speaker benannt

Die devcom, das offizielle Entwickler-Event der gamescom, findet in diesem Jahr vom 22. bis 24. August 2020 statt. Die Veranstalter der Konferenz haben derweil den "Call for Papers" gestartet. Um das Programmspektrum zu erweitern, sind interessierte Speaker dazu aufgerufen, ihre Themenvorschläge einzureichen. Bis zum 31. Mai 2020 können hier Bewerbungen abgegeben werden. Die folgenden Bereiche sind dieses Jahr von besonderem Interesse: Game Design, Arts & Visuals, Leadership, Tech & Programming, Sound & Music, Production & Team Management, Business & Marketing und Narrative Design.Die ersten Speaker haben ihre Teilnahme an der devcom 2020 bestätigt. Neben James Green (Creative Assembly), Jesper Kyd (Freelance Composer) und Kirin Sinha (Illumix) wird Tommy Francois (VP der Editorial und Creative Services bei Ubisoft) ebenfalls Teil der diesjährigen devcom sein. Francois wird über das Erschaffen neuer Franchises und die Erstellung interessanter Welten in Spielen sprechen. Anastasia Opara (Embark Studios Tech Artist) und Dr. Courtney Cogburn (Associate Professor der Columbia University School of Social Work und Fakultätsmitglied des Columbia Population Research Centers) sind ebenfalls Teil des Speaker-Lineups. Als Lead Creator von 1000 Cut Journey fand Dr. Cogburn in einem VR-Projekt eine besondere Art Rassismus zu bekämpfen."Zusätzlich werden auf der devcom dieses Jahr am Samstag, den 22. August, vier sieben- bis achtstündige Masterclasses angeboten. Die erste bestätigte Masterclass hält HEROES Award-Gewinnerin der devcom 2019 Celia Hodent, die unter anderem an Blockbustern wie Fortnite, Rainbow Six und Watch Dogs mitgearbeitet hat. Als Game UX Consultant und PhD in Psychologie, wird sie den Teilnehmern ihrer Masterclass Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Erinnerung nahebringen. Außerdem spricht sie die Themen menschliche Motivation, Emotionen und Gameflow an, um so den Teilnehmern zu ermöglichen, noch mitreißendere und benutzerfreundlichere Games zu produzieren. Weitere Masterclasses werden in Kürze bekannt gegeben", schreiben die Veranstalter.Die devcom 2020 findet in Köln (vom 22. bis 24. August) statt - direkt vor der gamescom. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website . Tickets für die devcom sind hier erhältlich.