Devcom 2020: devcom 365 und devcom digital conference 2020 angekündigt

Nach der Ankündigung, dass die devcom (Entwickler-Konferenz, die normalerweise passend zur gamescom stattfindet) dieses Jahr digital stattfinden wird, haben die Veranstalter heute vorgestellt, wie die "Online- und On-Site-Planung" aussieht. Zusätzlich zur devcom 365, die ein ganzjähriges Online-Programm umfasst, ist die "devcom digital conference 2020" (#ddc2020) geplant."devcom 365 eröffnet eine neue Ära der digitalen Bildung, der Information und des Austausches für Spieleentwickler und alle anderen Branchenvertreter. Das devcom-Team hat bereits den ersten Leckerbissen für alle vorbereitet, die ab Anfang Juni ein wöchentliches Update über die Spieleindustrie in ihrer ganzen Vielfalt erhalten möchten. Auf dem neuen offiziellen Twitch-Kanal der devcom wird jede Woche 'devcom's The GameDev Show', moderiert von Deborah Mensah-Bonsu, stattfinden. Deborah glänzte bereits als Moderatorin bei Xbox Upload und ist ein geschätztes Mitglied des devcom Core Advisory Boards. Dabei macht sie nicht nur ihre jahrelange TV-Erfahrung, sondern auch ihre Leidenschaft für die Weiterentwicklung junger Talente zu einer ausgezeichneten Moderatorin für diese Show von Entwicklern, für Entwickler."Die beiden anderen neuen Erweiterungen des Online-devcom-Programms sind die devcom tutorials und die devcom MasterClasses. Die Tutorials finden ebenfalls auf Twitch statt und behandeln zentrale Aspekte der Spieleentwicklung - wie Technik, Design, Produktion, Management und auch die Gründung eines eigenen Studios.Die im Juni beginnenden devcom tutorials sind vor allem für Indies, Neueinsteiger, Studenten und Teilzeit-Entwickler gedacht. Die devcom MasterClasses werden ab Juli als Webinare abgehalten und dienen der Unterstützung und Fortbildung von Branchenprofis. Weitere Informationen zu den Referenten, Themen und Terminen werden in Kürze bekannt gegeben."Ein weiteres neues, spannendes Angebot der devcom sind die devcom Podcasts. Zusätzlich zum vielseitigen Online-Programm der Konferenz, werden Lars Janssen (Director Studio Relations bei Koch Media/Deep Silver) und Nico Balletta (Head of Program der devcom) AMAs mit devcom Rednern und anderen Experten der Industrie halten, aber auch Advisory Board Industry-Diskussionen leiten und vieles mehr. Diese Podcasts werden Patreon-Unterstützern exklusiv zur Verfügung stehen."Vom 17. bis zum 30. August findet dann die "devcom digital conference 2020" statt - auch in digitaler Form."Mit Fokus auf Spieleentwickler und deren Ökosystem bietet die devcom digital conference 2020 den Besuchern nicht nur die erstklassigen devcom-Inhalte von über 100 Experten der weltweiten Spieleindustrie, sondern spezialisiert sich auf viele wichtige Aspekte der Geschäftsentwicklung: Ein innovatives Matchmaking-Tool mit AI-Unterstützung, eine virtuelle Expo für Indie-Teams und Publisher, Dienstleister, Handelsorganisationen, Gruppenorganisatoren und viele mehr", versprechen die Veranstalter."Befreit von den Einschränkungen der Durchführung eines lokalen Events innerhalb von zwei bis drei Tagen, haben wir nun entschieden über einen Zeitraum von 14 Tagen ein erstklassiges B2B-Matchmaking, digitale Ausstellungsmöglichkeiten, Top-Level-Talks, Panels und Keynotes anzubieten", so Stefan Reichart, Managing Director der devcom. "Das erlaubt uns das Event für alle Teilnehmer zu glätten, sodass jeder seine für sich relevanten Reden, Podcasts und Podiumsdiskussionen in entspannter Art und Weise verfolgen kann. Die Konferenz wird durch unsere parallel ablaufende, tägliche Live-Show auf Twitch begleitet, die jede Menge Hintergrundinformationen, Indie-Let’s Play-Formate, Studio-Gäste, Game Jams und Live-Music Jams mit berühmten Videospiel-Komponisten bereithält. Dies geschieht in Partnerschaft mit den gamescom-Kollegen, deren spektakuläres Live-Programm am 27. August mit der international heiß-erwarteten gamescom: Opening Night Live beginnt."Der Ticket-Shop für die devcom digital conference wurde heute eröffnet. Preise starten ab 20 Euro für Studenten: www.devcom.global