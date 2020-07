Biped: Kooperatives Rätselabenteuer für Switch erschienen

Innovative und einfache Steuerung. Die Spieler steuern das Bein jedes Roboters separat, sodass die Spieler kreative Wege finden können, um zu gehen, zu rutschen und sogar Maschinen zu bedienen.

Couch Coop auf einem Bildschirm. Spieler können das Abenteuer alleine genießen oder sich einen Freund oder ein Familienmitglied für den lokalen Koop-Modus schnappen. Koordination und Kommunikation sind der Schlüssel zur Überwindung einiger der herausforderndsten Rätsel von Biped.

Entdecken Sie unterhaltsame Umgebungen. Die Spieler können eine Vielzahl wunderschöner Orte erkunden, darunter üppige Wälder, Täler, Wasserfälle und eisige Berge.

Screenshot - Biped (Switch) Screenshot - Biped (Switch) Screenshot - Biped (Switch) Screenshot - Biped (Switch) Screenshot - Biped (Switch) Screenshot - Biped (Switch)

Am 2. Juli 2020 haben die NExT Studios, META Publishing und Postmeta Games das bereits für PC und PlayStation 4 (zum Test ) erschienene Puzzle-Abenteuer Biped auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 11. Juli ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (12,70 Euro statt 14,95 Euro)."Biped für Switch wurde sorgfältig unter Berücksichtigung der einzigartigen Funktionen der Plattform entwickelt", so Produzent Dong Ding. "Familie und Freunde können sich an der unterhaltsamen, physikbasierten Mechanik des Spiels erfreuen und über all die Spielereien lachen, in die sie sich von fast überall auf der Welt hineinversetzen. Wir können es kaum erwarten, dass Koop-Fans ihre Joy-Cons in die Hand nehmen und gemeinsam die Abenteuer von Aku und Sila entdecken. ”Spielbeschreibung des Herstellers: "In Biped müssen die Spieler die niedlichen Roboter-Gefährten Aku und Sila auf eine physikbasierte Suche führen, um zu verhindern, dass die Erde für immer verdunkelt. Die Spieler manipulieren die Beine jedes Roboters einzeln, um durch Umgebungen zu navigieren, Geheimnisse aufzudecken, Schätze zu sammeln und Rätsel zu lösen. Die Herausforderungen reichen vom Holzhacken bis zum Schwingen über Berghänge.Während der gesamten Reise werden die Spieler üppige Wälder, weite Täler und futuristische Utopien erkunden, während sie interplanetarische Leuchtsignale aktivieren um die Welt vor dem bevorstehenden Untergang zu retten. Obwohl die beiden Roboterpartner schon süß genug sind, können die Spieler das Aussehen jedes Charakters nach Belieben anpassen. Es geht doch nichts über einen extravaganten Partnerlook!"Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer Switch