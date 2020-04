Chapeau: Die Hutwettkämpfe sind eröffnet

Finde den perfekten Hut für deinen Spielstil und deinen Modestil.

Spiele mit bis zu 4 Spielern im geteilten Bildschirm oder gegen Bots.

Setze Gegenstände wie Jetpacks, Hunde oder sogar Kometen ein, um deine Gegner zu sabotieren und auf den dynamischen Spielplätzen immer einen Hut voraus zu sein.

Beweise dich in den Modi Der Boden ist Lava, Farbwahnsinn und Wo ist Wilhelm?

Teste dein Können in den Herausforderungen, um viele neue Hüte und Karten freizuschalten!

Sammle alle lustigen Hüte und Skins.

Das österreichische Salt Castle Studio hat sein Partyspiel Chapeau , in dem bis zu vier Spieler als Hüte Wettkämpfe und Herausforderungen bestreiten, am 31. März 2020 für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam und eShop wird noch bis zum 6. bzw. 7. April ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (12,74 Euro statt 14,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Geist des lokalen Koops hat Besitz von lustigen Hüten ergriffen! Duelliere dich im hektischen Versus-Modus Kopf an Kopf mit deinen Freunden oder versuche dein Glück im spannenden Koop-Modus. Du kannst auch alleine spielen, um in den Herausforderungen neue Hüte und Karten freizuschalten! Springe, schwebe und sause durch die Luft, um auf den Köpfen der Leute zu landen und Punkte zu verdienen. Verwende Jetpacks, Hunde, Schilde ... und andere Dinge, um der Konkurrenz eine Kopflänge voraus zu sein. Meistere das Gameplay jedes einzelnen Hutes!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer