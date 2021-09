A Juggler's Tale: Frische Szenen aus der spielbaren Puppenkiste

Altmodische Marionetten inklusive Fäden scheinen auch im futuristischen Jahr 2021 gut bei Juroren anzukommen. Diese Regel bestätigt sich zumindest beim märchenhaft inszenierten A Juggler's Tale : Der Ludwigsburger Entwickler kaleidoscube hat sich mit seinem Titel bereits vorm Release am 29. September einige Peise und Nominierungen sichern können (IGF 2020 - Best Student Game Nomination, The Game Awards Festival 2020 - Selection, Game Connection Europe 2019 - Grand Award).Der Titel ist für PC, PS4/5, Switch und Xbox One in Arbeit. Weitere Eindrücke gibt es im aktuellen Trailer:"Im bewegenden 3D-Side-Scrolling-Abenteuer sind die Marionettenfäden von Protagonistin Abby nicht nur ein optisches Highlight, sie stellen die Spieler:innen auch vor besondere Herausforderungen, um Rätsel zu lösen. Das Spiel vom Deutschen ehemaligen Studententeam kaleidoscube wird in der finalen Version in Partnerschaft mit Publisher Mixtvision (Far: Lone Sails, Minute of Islands) veröffentlicht."