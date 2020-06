Lego Super Mario: Acht Erweiterungs-Sets vervollständigen die Produktreihe

LEGO Super Mario Abenteuer mit Mario (71360): 59,99 Euro; 74,90 CHF

LEGO Super Mario Bewachte Festung (71362): 49,99 Euro; 64,90 CHF

LEGO Super Mario Wüsten-Pokey (71363): 19,99 Euro; 26,90 CHF

LEGO Super Mario Wummps Lava-Ärger (71364): 19,99 Euro 26,90 CHF

LEGO Super Mario Piranha-Pflanze-Powerwippe (71365): 29,99 Euro; 37,90 CHF

LEGO Super Mario Riesen-Kugelwillis (71366): 29,99 Euro; 37,90 CHF

LEGO Super Mario Marios House und Yoshi (71367): 29,99 Euro; 37.90 CHF

LEGO Super Mario Toads Schatzsuche (71368): 79,99 Euro; 109,00 CHF

LEGO Super Mario Bowsers Festung (71369): 99,99 Euro; 129,00 CHF

LEGO Super Mario Feuer-Mario - Anzug (71370): 9,99 Euro; 12,90 CHF

LEGO Super Mario Propeller-Mario - Anzug (71371): 9,99 Euro; 12,90 CHF

LEGO Super Mario Katzen Mario - Anzug (71372): 9,99 Euro; 12,90 CHF

LEGO Super Mario Baumeister-Mario - Anzug (71373): 9,99 Euro; 12,90 CHF

LEGO Super Mario Mario-Charaktere-Serie (71361): 3,99 Euro; 4,90 CHF

LEGO hat mittlerweile die komplette Produktreihe von LEGO Super Mario vorgestellt. Neben des Startersets mit der "interaktiven" LEGO Super Mario Figur ( wir berichteten ) wird es ab dem 1. August 2020 insgesamt 13 weitere Sets der Reihe geben. Überblick von LEGO : "Das Startert-Set beinhaltet sieben Aktionssteine, mit denen die LEGO Super Mario Figur mittels integriertem LCD-Bildschirm interagiert. Analog zur beliebten Videospielreihe sammelt die LEGO Mario Figur Münzen ein und bewegt sich in mit LEGO Steinen gebauten physischen Spielelevel. Um das physische Spielerlebnis und die Charakter-Eigenschaften von Mario zusätzlich zu erweitern und die LEGO Spielelevel aktiv zu gestalten, werden außerdem eine Serie von Power-Up-Anzügen für Mario, wie unter anderem Katzen-Mario und Baumeister-Mario sowie zehn Sammelfiguren lanciert. In den Überraschungs-Packs sind Marios Gegner Paragoomba, Fuzzy, Spiny, Buzzy Beetle, Bullet Bill, Bob-omb, Eep Cheep, Blooper, Urchin oder Peepa als sammelbare, aufbaubare Figur enthalten."Letztes aktuelles Video: 8 Super Mario Expansion SetsZum Verkaufsstart der LEGO Super Mario Produktreihe wird es zudem eine kostenlose LEGO Super Mario App geben. Die App erweitert das physische Spielerlebnis um High-Score-Listen oder digitale Bauanleitungen mit Vorschlägen für neue Level.Starter-Set:Erweiterungs-Sets:Power-up Packs:Zehn Sammelfiguren:"Mit der heutigen Ankündigung wurden 13 neue LEGO Super Mario Sets vorgestellt, und ich bin sehr gespannt, wie sich mit den einzigartigen Power-Up Packs das Spielerleben unserer Kunden verändern wird", sagt Takashi Tezuka von Nintendo Co., Ltd. "Beim Spielen hat jeder von uns unterschiedliche Vorlieben, eine individuelle Fantasie und Vorstellungskraft. Indem bereits vorhandene LEGO Steine und neue LEGO Super Mario Erweiterungs-Sets in das Spiel integriert werden, können verschiedenste Super Mario Welten gestaltet und diese auf unendliche Art und Weise immer wieder neu erlebt werden.""Die Reaktion auf LEGO Super Mario war unglaublich", so Jonathan Bennink, Digital Design Lead von LEGO Super Mario. "Super Mario ist eine echte Legende und Fans haben schon sehnsüchtig auf Details zu den neuen Produkten gewartet. Unsere gesamte Produktpalette - angefangen bei den Starter-Sets über die Power-Up Packs, bis hin zu den Erweiterungs- und Charaktersets wurden kreiert, um Mario, seine Freunde - und natürlich auch Feinde - zum Leben zu erwecken. Wir lieben es, wie kreativ Nintendo und LEGO Fans sind, und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie sie mit Super Mario in der physischen Welt interagieren werden."