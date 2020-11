Lego Super Mario: Massig Nachschub für 2021 angekündigt

Fans von Lego-Klötzchen und Super Mario haben allen Grund zur Freude und zu Sorgen um ihren Geldbeutel: Für das kommende Jahr plant Nintendo 16 weitere Sets für Lego Super Mario. Wie Eurogamer.net berichtet, soll die zweite Welle ein großes neues Basis-Set, drei Erweiterungen, zwei neue Power-up-Suits und zehn Charakter-Pakete umfassenBei den Erweiterungen will man sich thematisch altbekannten Kult-Gegnern des hüpfenden Klempners widmen: Geplant sind Sets rund um den Kettenhund, die Piranha-Pflanze und den Wiggler. An neuen Outfits warten Pinguin Mario und Tanooki Mario.Je nach Inhalt schwanken die Sets preislich zwischen 3,50 Pfund für Charakter-Pakete bis hin zu 90 Pfund für größere Erweiterungen. Will man sich alles anschaffen, landet man nach Berechnungen von Eurogamer.net am Ende bei mehr als 500 Pfund, was umgerechnet etwa 558 Euro entsprechen würde.Letztes aktuelles Video: 8 Super Mario Expansion Sets