MisBits: Kämpfen, bauen und herumalbern - mit rollenden Köpfen

In MisBits rollen die Köpfe - und zwar wörtlich: Der am 5. März in Steams Eary Access gestartete Actiontitel gibt dem Spieler einen körperlosen Kopf, mit dem er an verschiedenen Körpern andockt, um z.B. im Online-Match gegen andere Spieler zu bestehen - oder Bauwerke zu erstellen.Laut Steam-Store soll der Frühzugang lediglich vier Wochen dauern; der komplette Release könnte also schon anfang April über die Bühne gehen. Auf Dualshockers.com ist dagegen von einem Start im Sommer die Rede."Also pass gut auf, denn gleich rollst du am Boden! Es gibt keine Regeln - aber brich sie trotzdem! In diesem witzigen, unterhaltsamen und actiongeladenen Sandbox-Game für Warriors, Builder und Creators.Als WARRIOR erlebst du bekannte Spielmodi wie Deathmatch oder King of the Hill mit einer einzigartigen Kopfroll- und Körpertausch/Körperstehl-Funktion neu. Absurde Pickups, Kartenfallen und andere versteckte Überraschungen machen es zu jedermann’s Match....kannst du es zu deinem machen?BUILDERs, lasst euren Ideen freien Lauf! Ihr werdet Zugang zu JEDEM In-Game Element haben um eure eigenen Karten/ Modi zu erstellen oder andere zu verändern. Bringt neue Challenges in die Community, teilt sie mit Freunden und strebt nach MisBits-Ruhm.CREATORs, unterhält mit tausenden von sammel- und anpassbaren Kopf-und Körperkombinationen, Pöbeleien und Feiern, und einer stets wachsenden Vielfalt von Arcade-Action Erlebnissen die genauso viel Spaß machen anzusehen wie zu spielen.Und wenn das alles nicht genug ist, sagen wir nur....explodierende Hühner!So etwas hast du noch nie gespielt! Roll deinen Spielkopf um einen Körper mit den Fähigkeiten zu finden (oder stehlen!), die du für deine aktuelle Challenge möchtest. Betrachte die Körper als Waffen deiner Wahl. Schnall ihn gut an bis du ihn wieder austauschen willst...oder jemand haut dich von ihm runter! Tausende von Kopf- und Körperkombinationen je nach Laune und Spiel-Style sorgen für eine wilde und actiongeladene Craziness.Entdecke Mini Games, erfülle deine Aufgaben um Münzen und In-Game Gegenstände zu verdienen und such nach Easter Eggs.Die einzigartige Kopfroll- und Körpertauschfunktion macht Spielmodi wie Deathmatch, Racing und King of the Hill urkomisch, unvorhersehbar und endlos wiederspielbar. Hunderte von Körpern und eine Vielfalt von zufälligen, absurden Pick-Ups sorgen für verschiedene Fähigkeiten und Strategien, die einen Umschwung in jedes Spiel bringen können.Tüftel in der Toybox, unser Game Creation System, um neue Spiele nach deiner Wahl zu bauen, oder verändere bereits bestehende Karten/ Modi nach deinen Regeln.Lass deiner Kreativität freien Lauf. Bring neue Challenges zu Freunden und der Community.Spaßige, schnelle Wettkämpfe mit Riesengurken und explodierenden Hühnern!Abhängig von der Karte/ Modus, eignet sich Multiplayer für 2-16+ Spieler. Manche erforschbare Bereiche und Bau-Tools können auch im Single-Player Modus erlebt werden.