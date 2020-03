Call of Duty: Warzone: Activision meldet mehr als 30 Mio. Spieler; 200 Teilnehmer pro Partie in Planung

Aktualisierung vom 21. März 2020, 16:07 Uhr:





Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .



Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK



— Call of Duty (@CallofDuty) March 20, 2020





🎮Play the game



⬆️Level up



💰Earn rewards



Purchase the Battle Pass and get access to unlock up to 100 Tiers of content across #Warzone and the full version of #ModernWarfare. pic.twitter.com/SD6uqnsZYK



— Call of Duty (@CallofDuty) March 20, 2020

Ursprüngliche Meldung vom 14. März 2020, 10:34 Uhr:





We crossed 15 million players earlier today, thank you #Warzone fans. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C



— Call of Duty (@CallofDuty) March 14, 2020



Call of Duty: Warzone ist am 10. März veröffentlicht worden und seitdem hat Activision (Blizzard) über 30 Millionen Spieler auf PC, PS4 und Xbox One verzeichnet. Am 14. März hatten 15 Millionen Spieler den eigenständigen und prinzipiell kostenlos zugänglichen Battle-Royale-Modus ausprobiert. Zugleich versucht der Publisher den Battle Pass zur Monetarisierung des Free-to-play-Modus mit einem Trailer zu bewerben.Am Dienstag startete mit Call of Duty: Warzone der prinzipiell kostenlos zugängliche Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare . 24 Stunden später meldete der Publisher, dass sich schon mehr als sechs Millionen Spieler in die Warzone gestürzt hätten ( wir berichteten ). Im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag ist dann die Marke von 15 Millionen Spielern auf PC, PS4 und Xbox One geknackt worden.Call of Duty: Warzone unterstützt derzeit bis zu 150 Spieler. Die Entwickler würden derweil mit einer Erhöhung auf 200 Spieler pro Partie experimentieren und diese Erhöhung nach erfolgreichen Testläufen später als Update nachliefern. Patrick Kelly (Infinity Ward Studio Head) zeigte sich diesbezüglich ziemlich zuversichtlich gegenüber USA Today via Charlie Intel