Call of Duty: Warzone: Mehr als 50 Millionen Spieler; Dreier-Modus kehrt nach Kritik zurück

Over 50 million players.



Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U



— Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020





🚨A playlist update is rolling out now across all platforms! We’ve added BR Trios back into #Warzone!🚨



— Infinity Ward (@InfinityWard) April 10, 2020

Ein Monat nach dem Launch von Call of Duty: Warzone meldet Activision den nächsten Meilenstein. Der Battle-Royale-Shooter auf Free-to-play-Basis wurde mittlerweile von mehr als 50 Millionen Spielern genutzt, wobei diese Angabe nicht mit der Anzahl der aktiven Nutzer verwechselt werden darf. Am 20. März lag die Spielerzahl bei 30 Millionen. Am 14. März hatten 15 Millionen Spieler den eigenständigen und prinzipiell kostenlos Shooter ausprobiert. Startschuss war am 10. März 2020 auf PC (Battle.net), PS4 und Xbox One. Zum Vergleich: Apex Legends erreichte die 50 Millionen Spieler ebenfalls in einem Monat.Mit der dritten Season, die vor wenigen Tagen anlief, ist die Teamgröße der Multiplayer-Gefechte von drei (Trio) auf vier (Quad) erhöht worden. Der altbekannte Trios-Modus wurde ersetzt und diese Ersetzung stieß auf relativ viel Kritik in der Spielerschaft und daher ruderten die Entwickler wieder zurück. Fortan können die normalen Battle-Royale-Gefechte auch wieder im Dreier-Team gespielt werden - die Optionen "Solo" und "Quad" sind weiterhin vorhanden. Im Beutegeld-Modus gibt es aktuell nur die Quad-Option.Letztes aktuelles Video: Video-Test