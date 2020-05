Call of Duty: Warzone: Battle Royale soll als zentraler Pfeiler kommende Serienteile miteinander verbinden

"Call of Duty befand sich viele Jahre lang in einem regulären Rhythmus, und Warzone hat uns überdenken lassen, wie genau wir am besten neue Inhalte veröffentlichen und sie integrieren. Call of Duty ist an sich schon ein eigenes Genre, und darunter gibt es verschiedene Äste im Call-of-Duty-Baum, aber sie sind alle auf gewisse Weise miteinander verbunden. Warzone wird die durchgehende Linie sein, welche all die verschiedenen Sub-Franchises von Call of Duty verbindet. Es wird wirklich cool werden, dabei zuzusehen, wie sich all die verschiedenen Sub-Franchises quasi in den Fokus und wieder heraus bewegen, aber Warzone wird die eine Konstante sein."

Nebenbei erwähnte Raven Softwares Creative-Director Amos Hodge im Gespräch auch, dass im Battle-Royle-Modus "irgendwann" auch der "Duos"-Modus in den Hauptmodus kommen solle (bisher ist er nur in "Plunder" verfügbar).

Battle Royale spielt in der Zukunft von Call of Duty eine zentrale Rolle - das hat Infinity Wards Narrative-Director Taylor Kurosaki gegenüber GamerGen via pcgamer.com ) erläutert. Der Warzone-Modus soll künftig offenbar als eine Art konstantes Bindeglied der verschiedenen "Sub-Marken" dienen. Kurosaki erklärt: