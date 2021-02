Call of Duty: Warzone: Hinweise auf Zombies gesichtet

Offenbar halten die Zombies demnächst auch Einzug in den Battle-Royale-Gefechten von Call of Duty: Warzone. Hinweise darauf liefern die neuen Herausforderungen samt Karten, die zusammen mit dem jüngsten Season-Two-Update von Call of Duty Black Ops: Cold War aufgetaucht sind.Wie Eurogamer.net berichtet, bestehen manche dieser Herausforderungen z.B. darin, eine bestimmte Anzahl von Zombies auf diverse Art und Weise im Rahmen von Warzone-Gefechten zu eliminieren.Schon seit geraumer Zeit haben Spieler vermutet, dass auf der Karte Verdansk irgendetwas im Busch ist, nachdem im Spiel der Tanker Vodianoy aufgetaucht und auf den Hafen von Verdansk zugesteuert ist. Ausgehend von den neuen Informationen könnte sich an Bord eine untote Meute tummeln und bald auf die Spieler losgelassen werden.Letztes aktuelles Video: VideoTest