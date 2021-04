Call of Duty: Warzone: Hauptkarte durch Verdansk '84 ersetzt; Nextgen-Update in Arbeit

Während die Entwickler von Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone bereits kürzlich die Neuigkeiten für Cold War und den Zombies-Modus vorgestellt haben , machten sich am Donnerstag, 22. April auch die Änderungen im Battle-Royale bemerkbar. Gestern Abend ist in Call of Duty: Warzone die Hauptkarte Verdansk ersetzt worden - durch Verdansk '84.Activision erläutert:"Call of Duty®: Warzone und Call of Duty®: Black Ops Cold War starten mit den umfangreichsten kostenlosen Inhalten der Call of Duty-Geschichte in Saison 3. In dieser Saison wird vor allem Call of Duty: Warzone gefeiert, das seit dem Start im letzten Jahr mehr als 100 Millionen Spieler begeistert hat. Das bekannte und bei den Fans beliebte kostenlose Battle Royale-Erlebnis erfährt seine bis heute größte Veränderung und reist zurück in das Jahr 1984 und den Kalten Krieg.Das neue Warzone bietet umfangreiche Änderungen, inklusive neuer und überarbeiteter Schauplätze, neuer Gameplay-Optionen und weitreichender Optimierungen auf der gesamten Karte, da beinahe jedes Gebäude, jede Oberfläche und jedes Objekt optimiert wurde, um ein noch flüssigeres Spielerlebnis zu bieten. In Black Ops Cold War erleben die Spieler während der gesamten Saison 3 neue Multiplayer-Maps und -Modi, mit Ausbruch das nächste Kapitel von Call of Duty Zombies und massenhaft neue Ausrüstung für die kommenden Schlachten. Und das ist nur der Anfang der neuen Inhalte, Events und Überraschungen, die in dieser Saison und darüber hinaus veröffentlicht werden.(...)Die riesige Community-Feier in Saison 3 ist der Höhepunkt wochenlanger Events in Warzone, die dafür gesorgt haben, dass Wellen von Zombies Verdansk übernommen haben und eine atomare Explosion die Stadt für immer verändert hat – und Call of Duty-Spieler konnten jeden Schritt davon hautnah miterleben.- Wochenlang konnten die Spieler in Warzone Zombies bekämpfen, während sie ihre Fortschritte in Eindämmungsprotokollen und Seuchenzonen erreicht haben.- Gestern, als die Zombiehorden überhandnahmen, erlebten Millionen von Spielern bei einem Event im Spiel live, wie eine Atomexplosion die gesamte Warzone-Map erfasste und die Lichter in Verdansk ausgingen.- Daraufhin wurden die Warzone-Spieler nach Rebirth Island transportiert, wo eine Reihe mysteriöser Hinweise und versteckter Nachrichten im Spiel dabei halfen, die restlichen Geheimnisse des Events aufzudecken und zu begreifen, was wirklich in Warzone passiert ist. Letztendlich wurden alle Spieler ins Verdansk des Jahres 1984 versetzt – der Start der heiß ersehnten Saison 3.- Da das neue Warzone-Erlebnisoffiziell startet, geht die Feier der Community weiter, wenn die Spieler die neuen Inhalte von Saison 3 erstmals spielen, inklusive der neuen Warzone-Map Verdansk 1984 im neuen Look sowie der unzähligen neuen Multiplayer- und Zombies-Inhalte in Black Ops Cold War.- Die Fans erhalten die neuesten Infos unter @CallofDuty auf Twitter, Instagram und Facebook oder direkt auf www.callofduty.com. Auf Twitch.tv/callofduty erleben die Zuschauer Live-Wettkämpfe, inklusive des Turniers Atlanta FaZe $100.000 Gold Rush."Wie Charlieintel.com berichtet, ist derzeit außerdem ein Nextgen-Update von Warzone für PlayStation 5 und Xbox Series X/S in Arbeit. Raven Software habe bestätigt, mit einem "dedizierten Technologie-Team" an einem entsprechenden Patch zu arbeiten. Zu erwartende Vorteile sind u.a. schnellere Ladezeiten und eine 120-Hertz-Unterstützung.Das angebundene Hauptspiel Call of Duty: Black Ops Cold War unterstütze auf PS5 und Xbox Series X/S bereits 120 Hertz, Raytracing, SSD-Vorteile und DualSense-Features wie haptisches Feedback der Controller-Trigger. Die Entwickler bei Raven denken laut der News außerdem über die mögliche Integration eines FOV-Sliders auf sämtlichen Konsolen nach - für das Feintuning des Sichtfeldes .