Call of Duty: Warzone: Release der neuen Pazifik-Karte verschoben

Update: Season 1 of #Vanguard and Warzone Pacific will now release Dec. 8.



Vanguard owners will have 24-hour exclusive first play access to the Caldera map. Open access begins on Dec. 9. pic.twitter.com/GnnYCp6g75



— Call of Duty (@CallofDuty) November 19, 2021

Spieler von Call of Duty: Warzone müssen noch etwas länger auf den Start der neuen Pazifik-Karte im Battle-Royale-Shooter warten. Wie Publisher Activision auf Twitter bekannt gegeben hat, muss der Release um eine Woche nach hinten verschoben werden. Besitzer von Call of Duty: Vanguard erhalten somit nun am 8. Dezember 2021 früheren Zugriff auf Caldera. Für alle anderen Spieler steht die Map dann am 9. Dezember 2021 zur Verfügung.Gleichzeitig wurde auch die Eröffnung von „Vanguard Season 1" in Call of Duty: Warzone auf ein späteres Datum verschoben. Hier müssen sich Fans ebenfalls noch bis zum 8. Dezember gedulden. Zu den Highlights der neuen Saison gehört unter anderem die Einführung der Anti-Cheat-Software Ricochet, die bereits auch in Call of Duty: Vanguard zum Einsatz kommt. Einen Grund für die Terminverschiebung der Pazifik-Karte hat Activision nicht genannt. Die neuen Inhalte werden damit übrigens zeitgleich mit dem Launch der Kampagne von Halo Infinite erscheinen. Call of Duty: Warzone ist als Free-to-Play-Titel für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.