Call of Duty: Warzone: Kontroverses Field-Upgrade "Dead Silence: Streamer 'DrDisRespect' bezichtigt die Entwickler der Lüge

Der bekannte Streamer Herschel „DrDisRespect“ Beahm IV ist nicht nur dafür bekannt, dass er vor allem gerne Ego-Shooter spielt. Auch eine sehr offene und mitunter stark aufbrausende Art hat ihm bereits einen gewissen Ruf eingebracht. Wenn er sich während eines Livestreams äußert, findet es Gehör. So auch jetzt, als er die Entwickler des Multiplayer-Shooters Call of Duty Warzone als Lügner bezeichnet hat.Gesagt hatte er es während eines kürzlich veranstalteten Livestreams , bei dem er sich die neue Map "Caldera" etwas genauer anschauen wollte. Während der Partien wurde er mehrfach Opfer eines Gegenspielers, der das kontrovers diskutierter Field Upgrade "Dead Silence" verwendete und sich somit unbemerkt an ihn heranschleichen konnte. Genau dieses Upgrade wollten die Entwickler eigentlich abschwächen, was laut "DrDisRespect" wohl nicht wirklich funktioniert hat.Entsprechend sauer reagierte er: "Wie oft sollen wir noch sagen, dass wir es nicht haben wollen? Zwei Jahre später ist es immer noch im Spiel. Es ist immer noch da! Aus welchen Gründen auch immer, ich habe keine Ahnung. Es ist immer noch da, und sie haben sich dazu entschieden, es dabei zu belassen. (…) Du kannst niemanden hinter dir hören, weil sie 'Dead Silence' verwenden. Sie haben uns angelogen! Sie haben ihre Spieler angelogen. Das ist Fake-PR... ich bin kurz davor, es zu deinstallieren.“Bisher haben die zuständigen Entwickler von Infinitey Ward oder Raven Software nicht auf diese Vorwürfe reagiert – sofern sie es überhaupt machen werden.Letztes aktuelles Video: VideoTest