Call of Duty: Warzone: Überarbeitung der Caldera-Karte geplant?

Maybe the Map knows about a change coming to this area in Season 2? 😎



— Raven Software (@RavenSoftware) January 25, 2022

Call of Duty: Warzone soll mit dem Start von Season 2 eine Überarbeitung der neuen Karte Caldera erhalten. Denn obwohl die Fans fast zwei Jahre auf eine weitere Map warten mussten, blieb sie weit hinter den Erwartungen zurück. Mit der Einführung der Pacific Era in Season 1 wurde das kalte Verdansk durch das tropische Caldera ersetzt. Die neue Umgebung wurde von den Spielern allerdings als langweilig empfunden, außerdem sei sie viel einfacher zu meistern. Zur Unzufriedenheit über das Design kamen auch noch zahlreiche Bugs, die dazu führten, dass der Start von Season 2 auf den 14. Februar 2022 verschoben werden musste.Zu den vermeintlichen Bugs zählt auch, dass Spieler in den letzten Wochen immer wieder Probleme mit der Minimap hatten. In bestimmten Gebieten wurden Gebäude nicht auf der Karte angezeigt, obwohl sie eigentlich implementiert waren. Das Ganze hat wohl auch einen Grund: "Vielleicht weiß die Karte bereits über die Änderung dieser Region in Season 2 Bescheid?", antworteten die Entwickler einem Twitter-Nutzer (via Dexerto ), der von dem Minimap-Problem berichtete.Daraus lässt sich ableiten, dass mehrere so genannte "Points of Interest" eine Änderung erfahren könnten und so die Karte hoffentlich aufpeppen und verbessern werden. Neben den Änderungen an der Karte sollen natürlich auch weitere Bugfixes und Gameplay-Optimierungen ihren Weg ins Spiel finden.Letztes aktuelles Video: VideoTest