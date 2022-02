Call of Duty: Warzone: Season-2-Patch hat jede Menge Neuerungen im Gepäck

Gestern hat die zweite Season von Call of Duty: Warzone ihren Weg auf die Live-Server gefunden - der damit verbundene Patch hat jede Menge neue Inhalte im Gepäck. Eine der meist erwarteten, gleichzeitig aber auch gefürchteten Neuerungen stellt vermutlich die Nebula-V-Munition dar. Der neue Munitionstyp verursacht zunächst denselben Schaden wie reguläre Kugeln, sorgt aber zusätzlich für eine giftige Rauchwolke, die die Sicht der Gegner verschwimmen lässt und anhaltenden Schaden verursacht. Aktuell kann sie beim Überfall von bewaffneten Konvoys erbeutet werden. Diese Kolonnen folgen einer festgelegten Route und wenn es euch gelingt, sie auszuschalten, erwartet euch die wertvolle Beute. Außerdem fügt Warzone neue taktische Möglichkeiten hinzu. So könnt ihr euch z.B. nun mit einem Redeploy-Ballon auf der Karte neu positionieren, indem dieser euch in die Luft schießt. Allerdings können die Ballons auch von euren Gegnern zerstört werden und ihr müsst zahlen, um sie zu reparieren. Außerdem gibt es nun Bomber-Flugzeuge, die in der Lage sind, Infanterie, Fahrzeuge und sogar Loadout-Drops zu zerstören.Natürlich gehört zu jeder neuen Season auch die Einführung frischer Waffe. Hier stehen ab sofort das KG M40 Gewehr und ein neues leichtes Maschinengewehr namens "Whitley" zur Verfügung. Zusätzlich haben es auch die angekündigten Kartenänderungen ins Spiel geschafft. In einer Chemiefabrik wird die neue Nebula-V-Munition hergestellt und zusätzlich wurden sieben weitere unterirdische Forschungslabore hinzugefügt, die besonders wertvolle Beute enthalten. Außerdem gibt es mit "Caldera Clash" einen frischen limitierten Spielmodus: Mit zwei Teams aus je 48 Mitgliedern duelliert ihr euch in einem außergewöhnlichen Deathmatch. Dafür gibt es besondere Events und Power-Ups, die den Modus spannend und unvorhersehbar machen sollen. Im weiteren Verlauf der Season soll noch ein weiterer Modus implementiert werden. Die komplette Liste aller Verbesserungen und Neuerungen findet ihr auf der Website von Raven Software Letztes aktuelles Video: VideoTest