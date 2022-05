Call of Duty: Warzone: Event zur dritten Saison bringt Godzilla vs. Kong in den Shooter

Am 27. April 2022 startete der Free-to-Play-Shooter Call of Duty: Warzone in die dritte Saison. Neben ein paar Änderungen an der Karte, kamen einige neue Waffen hinzu.Noch bis zum 25. Mai 2022 ist außerdem das Event "Operation Monarch" aktiv, in dem ihr Hilfe von den Kaiju-Legenden Godzilla und Kong erhalten könnt. Mit den Regeln von "Wiederbelebung" gilt es in 4er-Teams als Letzter zu überleben. Um die Monarch-Skala zu füllen, sammelt man mithilfe von Beutekisten und erledigten Feinden Punkte. Dadurch erhält man immer wieder starke Items und bei voller Skala das "S.C.R.E.A.M.-Device". Damit kann man einen Killstreak herbeirufen und entweder die mächtige Attacke von Godzilla oder King Kong einsetzen. Während der Riesenaffe Gegner eher mit Felsen niederschlägt, verbrennt der Gorilla Wal Gegner mit einem radioaktiven Strahl.Schafft ein Team es, den beiden Monstern im Rage-Modus besonders viel Schaden zuzufügen, winkt ebenfalls ein Device. Wer alle acht Aufgaben von Operation Monarch abgeschlossen hat, erhält den Bauplan für das Scharfschützengewehr "Ancient Rivalry".