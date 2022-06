Call of Duty: Warzone: bestraft Cheater jetzt auf innovative Art

Disarm: So funktioniert das neue Anti-Cheat-Tool

Der Kampf gegen unfaire Spieler wird wohl auch im Battle Royale-Ableger Call of Duty: Warzone sowie in Call of Duty: Vanguard noch eine Weile andauern. Doch zum Glück wird das hauseigene Team RICOCHET niemals müde, sich innovative Wege einfallen zu lassen, Cheatern das Leben schwer zu machen.Im erst jüngst veröffentlichten Blog des Teams bekommen wir detaillierte Eindrücke davon, wie sich der Prozess im Kampf für Fair Play gestaltet und wie man Call of Duty: Warzone und Vanguard zu einer besseren Erfahrung für alle machen möchte. Dafür wird zuerst erläutert, wie Anti-Cheat-Lösungen funktionieren und dass es praktisch unmöglich ist, Cheater ein für alle Mal vom Spiel fernzuhalten.Dennoch arbeite man ständig an neuen Lösungen, diejenigen zu überlisten, die sich unfair verhalten. Glücklicherweise lernt und entwickelt sich das Anti-Cheat-Tool von RICOCHET stets weiter und besitzt mittlerweile eine ganze Toolbox an Möglichkeiten, Betrüger zu stoppen. Neben dem Damage Shield oder dem Cloaking, auf welches im Blog näher eingegangen wird, gibt es mit dem Disarm nun eine neue Möglichkeit, faire Spieler zu schützen und Cheater auf kreative Art zu bestrafen.Mit Disarm werden Cheatern, die das RICOCHET Anti-Cheat-Tool entdeckt, ganz einfach im laufenden Spiel die Waffen weggenommen. So stehen sie praktisch mit heruntergelassenen Hosen vor euch, wenn es in das nächste Gefecht geht. Noch nicht einmal mit den Fäusten zuzuschlagen ist ihnen möglich. Doch unfaire Spieler damit lächerlich zu machen ist nicht der ursprüngliche Sinn, der sich hinter der Methode verbirgt.Primär sollen diese Formen der Abschwächung dazu dienen, die Cheater lange genug im Spiel zu halten, um weitere Informationen zu sammeln, mit der man sie in Zukunft besser stoppen kann. Zwar sind die Abmilderungen ein positiver Effekt für das Spielerlebnis, den größten Erfolg verbuchte Team RICOCHET bisher dennoch mit harten Strafen: Seit dem letzten Update im Februar des Jahres wurden bereits 180.000 Cheater gebannt.Letztes aktuelles Video: Operation Monarch EventTrailer Godzilla vs Kong