Call of Duty: Warzone: Mobile-Version mit Teaser-Trailer offiziell angekündigt

Call of Duty: Warzone Mobile – Konkrete Infos auf dem CoD Next-Event

Activision gibt mit einem eigenen Teaser bekannt, dass sich Call of Duty: Warzone Mobile in der Entwicklung befindet. Ein Termin für die offizielle Enthüllung steht bereits fest.Nachdem bereits zum Anfang des Jahres aufgrund einer Stellenanzeige der Entwickler durchsickerte , dass der Battle Royale-Ableger auch für das Smartphone oder Tablet geplant ist, herrscht nun Klarheit von Seiten des Publishers. Noch im September können wir mit genaueren Informationen zu Call of Duty: Warzone Mobile rechnen.Während der gerade einmal neun Sekunden lange Teaser-Trailer lediglich ein aus den Wolken emporsteigendes Flugzeug zeigt, ehe sich der Bildschirm verdunkelt und wir den Schriftzug des Spiels lesen können, verrät die Videobeschreibung etwas mehr. In dieser heißt es, dass weitere Informationen zu Call of Duty: Warzone Mobile schon am 15. September im Zuge des CoD Next-Events folgen sollen.Dementsprechend ist natürlich noch kein konkreter Release-Termin für das Spiel auszumachen, was sich aber ebenfalls in den kommenden Tagen ändern könnte. Auf dem Event geht es um die gesamte Zukunft des Call of Duty-Franchise, mit einem Fokus auf Modern Warfare 2 und Warzone 2.An dem Titel arbeiten neben Activisions Mobile-Game-Entwicklerstudio Solid State auch Beenox, Activision Shanghai und Digital Legends. Darüber, wie das Gameplay letzten Endes aussehen könnte, wird bereits seit Monaten spekuliert. Gerüchten zufolge sollen in Call of Duty: Warzone Mobile bis zu 120 Spieler, also 30 weniger als auf der PC- und Konsolenversion, in Verdansk aufeinandertreffen.Letztes aktuelles Video: Operation Monarch EventTrailer Godzilla vs Kong