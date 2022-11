Call of Duty: Warzone: Personalisiertes Legacy-Video holt die besten Erinnerungen noch einmal hoch

Call of Duty: Warzone – Zwei minütiges Legacy-Video zeigt eure interessantesten Statistiken





Spieler von Call of Duty: Warzone dürfen ihre schönsten Momente noch einmal erleben. Sogar eure Stats werden im personalisierten Legacy-Video präsentiert.Mit dem bevorstehenden Release von Call of Duty: Warzone 2.0 am 16. November hätte sich Activision keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Im Zuge der Legacy-Videos verabschieden wir uns gebührend von Verdansk, Fortune's Keep und dem ersten Teil des beliebten Battle Royale.Mit den Legacy-Videos, die auf jeden einzelnen Spieler zugeschnitten werden, nehmen uns die Entwickler mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Seit 2020 kämpfen sich Spieler durch die Warzone von Call of Duty und seitdem hat sich mit Sicherheit bei jedem einzelnen so einiges getan.In rund zwei Minuten bekommen wir interessante Fakten zu unseren Auftritten in Warzone serviert. Beispielsweise werden wir an unseren ersten Drop erinnert, aber auch daran, welcher unserer Kameraden dem Tod auf dem Schlachtfeld am öftesten ins Auge sehen musste bleibt uns nicht vorenthalten. Auch weitere spannende Informationen, zum Beispiel, mit welcher Art Waffe wir am häufigsten geschossen haben, bekommen wir präsentiert.Etwas spezifischer geht es auch um die Warzone-spezifischen Statistiken. Wir erfahren nicht nur, wie oft wir in den vergangenen Jahren gewonnen haben, sondern auch, wie es um unsere Gulag-Effizienz steht.Wollt auch ihr eure spannendsten Statistiken in Warzone noch einmal in Videoform erleben, verfahrt ihr so:Bis zum 20. November habt ihr noch Zeit, euch euer personalisiertes Video zu sichern. Und mit welchen Änderungen und Neuigkeiten Call of Duty Warzone 2.0 auf uns wartet , erfahrt ihr an anderer Stelle.