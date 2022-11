Call of Duty: Warzone: Wie es nach dem Launch von 2.0 mit Teil 1 weitergeht

Call of Duty: Warzone feiert Relaunch unter neuem Namen

Wie steht es um die kosmetischen Gegenstände von Warzone?

Viele Spieler fragen sich, wie es in Call of Duty: Warzone mit dem bevorstehenden Release der Warzone 2.0 wohl weitergehen mag. Nun bringt Publisher Activision Licht ins Dunkel.Im Zuge eines längeren Blogposts hinsichtlich Call of Duty: Warzone 2.0 erklärt man, dass der Release des Sequels nicht dafür sorgen soll, dass die ursprüngliche Warzone fallen gelassen wird. Ganz im Gegenteil: Call of Duty: Warzone Caldera, wie ihr Name ab sofort lauten soll, wird auch weiterhin spielbar bleiben.Den Machern zufolge beinhaltet der Veröffentlichungsplan von Warzone 2.0 auch einen Relaunch für den ursprünglichen Battle Royale-Modus. Dieser soll zwar am 16. November zum Ende der fünften Call of Duty: Vanguard-Saison für kurze Zeit offline gehen und zunächst durch Warzone 2.0 ersetzt werden, jedoch im späteren Verlauf wieder seine Pforten öffnen.Der Fokus der Entwickler von Raven Software soll zum Launch von Warzone 2.0 am 16. November dann erst einmal ganz auf dem neuen Teil liegen, um einen möglichst komplikationsfreien Start zu gewährleisten. Läuft alles nach Plan, so wird auch Call of Duty: Warzone Caldera nach den Thanksgiving-Feiertagen wieder online gehen. Geplanter Starttermin für den Relaunch ist der 28. November.Bereits kurz nach der Ankündigung des zweiten Teils teilten viele Warzone-Spieler ihre Sorge darüber, ihre mühsam und teilweise kostspielig zusammengesammelten kosmetischen Gegenstände möglicherweise missen zu müssen. Diese Annahme bewahrheitet sich allerdings nur teilweise: Zwar werden die Skins, Battle Pass-Inhalte und Käufe nicht übernommen, jedoch bleiben sie euch in Warzone Caldera auch weiterhin erhalten. Veteranen, die den ersten Teil bereits gespielt haben, bekommen darüber hinaus eine besondere Belohnung in Warzone 2.0 ausgehändigt.Auch euer Spielerfortschritt, die Waffen-XP, das Inventar sowie weitere Inhalte aus Modern Warfare, Warzone, Black Ops Cold War und Vanguard sollen in Caldera (und den genannten Titeln) zur Verfügung stehen. Fortschritte, die ihr in Warzone 2.0 macht, sind zumindest für den Moment ausschließlich an Modern Warfare 2 gebunden.Ein ähnliches, wenn nicht gleiches Verfahren verfolgte Activision Blizzard auch in Overwatch 2. Auch hier behielten Spieler mit der Fortsetzung ihre kosmetischen Gegenstände bei, wohingegen der erste Teil des Spiels komplett heruntergefahren und durch seine Fortsetzung ersetzt wurde.In Warzone Caldera soll auch nach dem Start seines Nachfolgers eine standardmäßige Battle Royale-Playlist zur Auswahl stehen. Der Ingame-Store hingegen wird seine Pforten jedoch wohl nicht wieder öffnen. Der Relaunch von Call of Duty: Warzone ist unter seinem neuen Namen für den 28. November angesetzt. Mit eurem personalisierten Legacy-Video könnt ihr bis zum Start von Warzone 2.0 eure schönsten Erinnerungen noch einmal auferleben lassen.Letztes aktuelles Video: Operation Monarch EventTrailer Godzilla vs Kong