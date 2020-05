Tour de France 2020: Zeitfahr-Modus mit Zeitfahr-Haltung

"Neue Strecke Lüttich-Bastogne-Lüttich (auch 'La Doyenne') - 266 Kilometer mit intensiven Steigungen

Überarbeitete Oberfläche inklusive einer besseren Voraussicht auf die Strecke und Positionen der anderen Fahrer

Komplexerer Zeitfahr-Modus, in dem Haltung und Sprint-Management für den Sieg unverzichtbar sind

Realistischere und angriffslustigere KI

Ego-Kamera

Alle Teams der Tour De France 2020 mit ihren offiziellen Trikots"

Nacon (ehemals Bigben) und Cyanide haben den Zeitfahr-Modus aus Tour de France 2020 vorgestellt. Das Fahrrad-Rennspiel ist ab 5. Juni 2020 für PlayStation 4 und Xbox One sowie zu einem späteren Zeitpunkt für PC (im Handel) erhältlich."In der Zeitfahren-Etappe ein gutes Ergebnis zu erreichen, erfordert ein ausgezeichnetes Ausdauer-Management. Daher ist es in Tour de France 2020 jetzt möglich, eine Zeitfahr-Haltung einzunehmen: mit den Unterarmen auf den Lenkstangen-Erweiterungen verringern die Fahrer ihren Luftwiderstand und erhöhen so ohne zusätzliche Verausgabung ihre Geschwindigkeit - allerdings auf Kosten der Kontrolle über das Rad. Vorsicht ist daher in engen Kehren geboten. In diesen sollten Spieler besser zurück in die klassische Haltung, um mehr Fahrt aufzunehmen und ein paar Hundertstel zu sparen, die den ersten Platz bedeuten können. Mit der Zeitfahr-Haltung wird zudem die Leistungssteuerung aktiviert. Sie muss korrekt und ohne Überschätzen des eigenen Tempos eingestellt werden, da man sich ansonsten zu schnell verausgabt. Neben der Zeitfahr-Haltung bietet Tour de France 2020 auch eine aerodynamische Haltung an. Diese ist vorwiegend bei Abfahrten sinnvoll, während derer man sich etwas schonen und die Ausdauer wieder aufbauen kann", erklärt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Time Trial TrailerWeitere Verbesserungen und Features: