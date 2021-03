Record of Lodoss War - Deedlit in Wonder Labyrinth: Metroidvania-Abenteuer verlässt den Early Access

Am 27. März 2021 haben Why so serious?, Team Ladybug und Playism das 2D-Action-Adventure Record of Lodoss War - Deedlit in Wonder Labyrinth für PC veröffentlicht und den Early Access nach einem Jahr offiziell beendet. Der Download via Steam kostet 16,79 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent von 2.200 Reviews positiv).Die Macher beschreiben ihr unter der Aufsicht von Serienvater Ryo Mizuno entstandenes Spiel als zweidimensionales Metroidvania-Abenteuer mit Fokus auf Action und Erkundung, in der Record-of-Lodoss-War-Charakter Deedlit mit Schwert, Bogen und Elementarkräften bewaffnet einen ihr unbekannten Ort erforscht. Erzählerisch sei es als Vorgeschichte zu Record of Lodoss War: Diadem of the Covenant konzipiert.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer