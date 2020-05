Weaving Tides: Demo und Kickstarter-Kampagne zum kreativen Drachenabenteuer stehen bereit

Sammle magische Stickereien und Bänder für einen individuellen Spielstil

Überwinde knifflige, textile Rätsel und eine Vielzahl an großen und kleinen Kreaturen

Freunde dich mit den drachenähnlichen Weavern an und nutze ihre unterschiedlichen Webe-Fähigkeiten

Entwirre die Mysterien einer gewobenen Welt!

Die österreichischen Entwickler Follow the Feathers ( NIVA ) haben eine Kickstarter-Kampagne für ihr Webe-Abenteuer Weaving Tides gestartet, das 2020 für PC und Nintendo Switch erscheinen soll. Aktuell haben 272 Unterstützer 10.469 Euro von 18.000 Euro zugesagt. Die Kampagne läuft noch bis zum 30. Mai. Auf itch.io kann man bereits eine kostenlose Beta-Demo herunterladen. Mit Weaving Tides: Prologue soll außerdem bald auch eine Anspielfassung auf Steam bereitstehen. Die Macher schreiben: "Flicke die stellenweise aufgerissene Welt von Weaving Tides, löse Rätsel, die von Weben, Nähen oder Sticken inspiriert sind, und entwirre die unheilvollen Mysterien dieser gewobenen Welt, bevor sie sich auflöst.Spiele als Tass, ein Junge der von einem 'Weaver' großgezogen wird - einem Teppich-Drachen mit der Fähigkeit die zerissene Landschaft wiederherzustellen. Freunde dich mit weiteren Weavern an und sie werden dir ihre einzigartigen Spielstile leihen. Zur Erholung können farbenfrohe Bänder freigeschalten und im Playgrounds-Modus von Weaving Tides genutzt werden um digitale Stickereien zu kreieren.""Weaving Tides lässt uns das Potenzial textiler Handwerkstechniken ergründen, mitsamt der Kreativität und dem wohligen Gefühl, das sie in sich bergen", so Creative Director Verena Demel. "Jedes Rätsel, jeder Gegner und jede Herausforderung im Spiel kann durch die Webe-Fähigkeit der Weaver und ihrem endlosen, bandartigen Schweif auf clevere Weise überwunden werden. Und immer wenn du dein Band nutzt um die Welt zu reparieren, fügst du ihr auch etwas Neues hinzu und hinterlässt deine Spuren. Wir hoffen auch unsere Community wird eine Spur, auf die sie Stolz sein kann, in der Entwicklung von Weaving Tides hinterlassen."Spielbeschreibung des Herstellers: "Weaving Tides ist ein wohliges Puzzle Adventure. Reite auf den Rücken von Teppich-Drachen und tauche in eine lebhafte, gewobene Welt ein. Erkunde magische Stofflandschaften, nutze den Webe-Flug der Weaver um Puzzles zu lösen, überwältige kuriose Kreaturen und lüfte das Rätsel um die lang vergessene Vergangenheit der gewobenen Welt."Als Features werden genannt: