Weaving Tides: Der webende Drache hat abgehoben

Ideenreiches Webe-Gameplay - Bahne dir webend, nähend oder stickend deinen Weg durch die textile Landschaft. Nutze die Fähigkeiten des Weavers, um deine Gegner zu besiegen und knifflige Dungeons und Rätsel zu meistern. Wähle den Weaver, der am besten zu deinem Spielstil passt und statte ihn mit mystischen Stickereien aus, um seine Fähigkeiten noch weiter zu verbessern.

Erforsche eine lebendige Webewelt - Tauche in eine zauberhafte textile Landschaft ab und lass dich von einer bunten Gruppe an Charakteren in eine andere Welt entführen. Es warten komplett von handgezeichnete Grafiken und eine hinreißende Musik auf dich.

Entdecke verborgene Mysterien in einer charmanten Geschichte - Schließe dich auf deiner Reise mit Tass exzentrischen Verbündeten an und sucht gemeinsam nach seinen Eltern. Sammle Fragmente aus der Vergangenheit und decke schließlich die längst vergessenen Geheimnisse der Webewelt auf.

Freunde dich mit drei Weavers an, die je eigene Webefähigkeiten besitzen - Deine drachenähnlichen Freunde helfen dir bei deinem Flug durch die textile Welt, wo du dich durch knifflige Rätsel webst. Wähle deinen Lieblingscharakter, mit dem du deine Abenteuer teilen willst.

Kreativer Playgrounds-Modus - Schalte während der Kampagne neue, farbenfrohe Bänder für jeden deiner Weavers frei und nutze sie im Playground-Modus, wo du ganz nach deinen Wünschen sticken und eigene digitale Stickereien erschaffen kannst.

Am 27. Mai 2021 haben die österreichischen Entwickler Follow the Feathers ( NIVA ) und Publishing-Partner Crytivo das vor einem Jahr erfolgreich per Kickstarter finanzierte Drachenabenteuer Weaving Tides für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam und eShop wird noch bis zum 3. Juni ein Launch-Rabatt von jeweils 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 20,99 (PC) Euro bzw. 24,99 Euro (Switch) gewährt.In der Spielbeschreibung heißt es: "Ruf deinen Weaver herbei und begib dich mit ihm auf eine Reise, bei der ihre antike Dungeons erforscht, Rätsel löst, kuriose Kreaturen herausfordert und hinter die großen Geheimnisse einer längst vergessenen Vergangenheit kommt! Weaving Tides ist ein charmantes Einzelspieler-Abenteuer in einer Welt voller Magie und Textilien. Auf dem Rücken von Teppichdrachen fliegend erforschst du eine atemberaubende Umgebung. Steige hoch über die gewobene Welt hinauf und tauche hinab, um sie zu reparieren."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer