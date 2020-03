Control: The Foundation: Die Astralebene droht das älteste Haus zu verschlingen

In "The Foundation", der ersten Download-Erweiterung für Control , kollidiert die Astralebene mit der Realität und Jesse Faden muss verhindern, dass die Astralebene das älteste Haus verschlingt . Auf ihrer Reise in die Tiefe wird Jesse mehr über das Verschwinden der vermissten Einsatzleiterin (Helen Marshall) und über den rätselhaften Vorstand erfahren. Außerdem trifft sie auf einen neuen Hiss-Gegnertyp. Control: The Foundation wird am 26. März 2020 für PC (Epic Games Store) und PlayStation 4 erscheinen. Auf der Xbox One wird das Add-on am 25. Juni 2020 zur Verfügung stehen.Zugang auf die neuen Missionen erhält man im Hotline-Raum, sofern man die Geschichte des Hauptspiels abgeschlossen hat. Die neuen Story-Inhalte der Erweiterung sollen ungefähr vier bis fünf Stunden Spielzeit bieten . Auch einige Nebenmissionen wird man absolvieren können.Zusammen mit der Erweiterung wird ein (kostenloses) Update für das Hauptspiel erscheinen. Dieses Update wird die Darstellung der Karte überarbeiten, das Shield-Rush-Upgrade (Ansturm und Rückstoß der Shield-Fähigkeit) hinzufügen und die Neuverteilung der Fähigkeitspunkte mithilfe von Essenzen ermöglichen. Weitere Verbesserungen werden versprochen.Letztes aktuelles Video: Trailer