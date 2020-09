Core: Epic Games investiert 15 Mio. Dollar in die Gaming-Plattform

Epic Games investiert 15 Mio. Euro in Manticore Games und die Core-Plattform - eine (kostenlose) Plattform zur Erstellung von Spielen und zum Tausch von Inhalten auf Basis von der Unreal Engine. Das Konzept ist in etwa mit Roblox vergleichbar."Die Mission von Manticore ist es eine neue Welle an Kreativität in Gaming zu entfesseln, indem sie radikal die Hindernisse zum Erstellen und Veröffentlichen von Spielen senken, ähnlich wie YouTube die Erstellung von Videos revolutioniert hat", so beschreiben die Entwickler ihre Vision."Core ist sehr eindrucksvoll", sagt Adam Sussman, Präsident von Epic Games. "Wir bei Epic glaube, dass die Branche letztendlich auf Spiele zusteuert, die eher zu offenen Plattformen werden, auf denen Entwickler ihre eigenen Welten bauen können. Das in Unreal gebaute Core veranschaulicht diese Zukunft und geht noch einen Schritt weiter indem es jedem die Möglichkeit bietet, großartige Multiplayer-Spiele zu erstellen, sowie einen Metaverse-Spielplatz, auf dem die Spieler endlose Unterhaltung entdecken.""Wir sind begeistert von Epics Unterstützung für Manticores Vision und die Core-Plattform", sagte Frederic Descamps, Mitbegründer und CEO von Manticore Games. "Wir bewundern die Führungsrolle von Epic bei der Stärkung unserer Branche durch Technologie und fühlen uns in einer Zukunftsvision für ein benutzergeneriertes Multiversum sehr ausgerichtet: Wir führen eine vollständige Demokratisierung der Landschaft in Bezug auf die Art und Weise, wie Spiele hergestellt und gespielt werden, und sogar wer diese Spiele herstellt und spielt. Core stellt einen drastischen Paradigmenwechsel bei benutzergenerierten Spielen dar, der daran erinnert wie YouTube oder Twitch die Erwartungen und Wirtschaft für Video und Streaming vollständig verändert haben; der Unterschied besteht darin, dass Core-Nutzer bereits qualitativ hochwertige Spiele in einem verbundenen Multiversum produzieren und spielen können."Letztes aktuelles Video: Open Alpha Trailer Multiverse