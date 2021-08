Core: Oberhasli: Welt- und Musikerlebnis von deadmau5

Der Musikproduzent und Elektronikkünstler deadmau5 wird "Oberhasli" (0B3RHASL1), ein virtuelles Welt- und Musikerlebnis, exklusiv auf Core Epic Games Store ) entwickeln. Core ist eine Plattform für von Nutzern erstellte Multiplayer-Spiele und virtuelle Welten."Als interaktiver Raum im Multiversum konzipiert, bietet Oberhasli eine sich ständig weiterentwickelnde Online-Welt mit Musik, Spielen und anderen interaktiven Inhalten, die von deadmau5 selbst kuratiert wurden. Fans können miteinander in Kontakt treten, Spiele spielen, Live-Musik-Auftritte hören und vieles mehr, wenn Oberhasli am 14. Oktober mit einer exklusiven Live-Musik-Performance von deadmau5 und Freunden debütiert", heißt es in der Ankündigung."Eine Welt wie Oberhasli zu erschaffen ist seit Jahren eine meiner Visionen, aber ich habe schnell gemerkt, wie entmutigend es sein kann, als Solo-Entwickler ein Multiplayer-Erlebnis zu schaffen", sagt Joel Zimmerman, der als deadmau5 bekannt ist. "Das Erstaunliche an Core ist, dass jeder einsteigen und Inhalte erstellen kann, unabhängig von Erfahrung oder Ressourcen. Wir haben in der Vergangenheit virtuelle Konzerte gesehen, aber nachdem sie für Furore gesorgt haben, verpuffen sie; sie haben keine Haltbarkeit. Mit Oberhasli möchte ich ein dauerhaftes Standbein für das Metaversum der Künstler schaffen, es im Laufe der Zeit regelmäßig umstellen und mit realen Nachrichten und zusätzlichen Events aktualisieren."