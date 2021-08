Serin Fate: Fantasy-Rollenspiel hext sich aus dem Early Access

Am 25. August 2021 haben Vethergen und Crytivo das 2D-Action-Rollenspiel Serin Fate für PC veröffentlicht und den Early Access nach knapp eineinhalb Jahren offiziell beendet. Via GOG und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 16,79 Euro gewährt. Eine Umsetzung für Nintendo Switch soll in Kürze folgen.In dem nach eigenen Angaben von Pokémon Runescape und Chrono Trigger inspirierten Rollenspiel wird man durch den namensgebenden Serin-Fate-Stein in eine Hexe verwandelt, die fortan magische Pflichten zu erfüllen hat - vom Erlernen von Zaubern über das Anbauen und Brauen von Kräutertinkturen bis hin zum Jagen von Chimären, um sie als Begleiter einzusetzen.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer