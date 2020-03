Ara Fell: Enhanced Edition des Fantasy-Rollenspiels steht bereit

Aktualisierung vom 27. März 2020, 10:38 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 17. März 2020, 10:08 Min:

Screenshot - Ara Fell (PC) Screenshot - Ara Fell (PC) Screenshot - Ara Fell (PC) Screenshot - Ara Fell (PC) Screenshot - Ara Fell (PC) Screenshot - Ara Fell (PC) Screenshot - Ara Fell (PC) Screenshot - Ara Fell (PC) Screenshot - Ara Fell (PC)

Mittlerweile haben Stegosoft Games und DANGEN Entertainment die Enhanced Edition ihres 2D-Rollenspiels Ara Fell für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android und PC veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und eShop ist mit 17,99 Euro am teuersten, im Microsoft Store werden 14,99 Euro, im Humble Store 13,65 Euro, auf Steam und GOG 12,49 Euro, bei Google Play 5,99 Euro und im App Store 5,49 Euro fällig, während man auf itch.io ab 14,99 Dollar dabei ist.Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind nach der kostenlosen Aktualisierung des Orignals "äußerst positiv" (derzeit sind 95 Prozent von 504 Reviews positiv), auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,5 von fünf Sternen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Ara Fell: Enhanced Edition kombiniert Rollenspiele im Japan-Stil mit Rollenspielen westlicher Art und Elementen aus Japanischen Adventures und Abenteuerspielen - ein einmaliges Erlebnis. In Ara Fells geht es um Atmosphäre, Emotionen und Überraschung sowie tiefgründige, realistisch agierende Charaktere. Jeder hat seine persönliche Vergangenheit, Wünsche und Motivationen, um der Protagonistin zu folgen. Erlebe mit Lita das goldene Zeitalter der Rollenspiele. Dieses Spiel verbeugt sich vor den Größen der Vergangenheit und beschreitet seinen eigenen Weg."Am 26. März 2020 wollen Stegosoft Games und DANGEN Entertainment eine Enhanced Edition ihres 2016 für PC erschienenen und auf Steam "sehr positiv" bewerteten 2D-Rollenspiels Ara Fell für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android und PC (Steam, GOG, Humble Store, itch.io) veröffentlichen. Im Microsoft Store sind für 14,99 Euro bereits Vorbestellungen möglich, auf Steam eine kostenlose Demo des Originalspiels verfügbar.Die Enhanced Edition soll laut offizieller Website überarbeitete Kampf-, Crafting-und Verzauberungssysteme, neue Charakterklassen und -fertigkeiten, zusätzliche Nebenquests und Schwierigkeitsstufen, verbesserte Benutzerführung und Bildformate, eine Auto-Save-Funktion sowie Twitch-Integration bieten. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Enhanced Edition - Trailer